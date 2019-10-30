Прогнозы на матчи среды в Кубке Лиги
В отличие от вторника, когда в Кубке Лиги играло немало команд из низших дивизионов, в среду в Кубке Лиги будут только пары из Премьер-Лиги, причем две из них — из категории "топовых". Вашему вниманию — прогнозы на матчи "Ливерпуля" и "Арсенала", "Челси" и "Манчестер Юнайтед", а также дерби Вест-Мидлендса между "Астон Виллой" и "Вулверхэмптоном".
ЛИВЕРПУЛЬ — АРСЕНАЛ
Среда, 30 октября, 22:30
По большому счету "Ливерпулю" сейчас не до Кубка Лиги — команда Клоппа нацелена на чемпионство и не намерена распыляться на кубковые соревнования на внутренней арене, а потому состав мерсисайдцев на эту игру будет экспериментальным. Для "Арсенала" же ротация и игра в экспериментальном составе, с использованием молодых игроков и резервистов — обычное дело. Именно таким составом Унаи Эмери успешно решает задачу прохода в плей-офф Лиги Европы и с готовностью задействует похожее сочетание игроков против "Ливерпуля". У "канониров" будет чуть выше мотивация, а их неосновной состав, кажется, чуть сильнее аналогичного подбора игроков у "Ливерпуля", да и опыта игры в экспериментальном сочетании у "Арсенала" больше.
Ключевая статистика от Who Scored
- "Арсенал" уступил в 13 последних матчах лишь дважды, но одно из этих поражений было от "Ливерпуля" — 3:1;
- "Ливерпуль" забивал как минимум трижды в каждом из пяти последних домашних матчей против "Арсенала";
- "Ливерпуль" проиграл оба последних матча в Кубке Лиги на "Энфилде".
Прогноз Who Scored: 3:1
Рекомендация для ставки от Who Scored: тотал больше 3,5 голов — 2.25 в БК Фонбет
АСТОН ВИЛЛА — ВУЛВЕРХЭМПТОН
Среда, 30 октября, 22:45
Еще одним украшением четвертого раунда Кубка Лиги станет одна из разновидностей дерби Вест-Мидлендса — "Астон Вилла" против "Вулверхэмптона". "Волки" Нуну Эшпириту Санту и рады бы выставить сильнейший состав против "вилланов", но уже с начала сезона играют в очень плотном графике, и чувствуется, что запас энергии у основной обоймы игроков постоянно находится на пределе. Потому никто не удивится, если Нуну прибегнет к ротации, но с другой стороны и позориться в матче с принципиальным соперником не хочется, да и у "волков" нет такого количества добротных игроков, чтобы значительно перетасовать состав и надеяться на позитивный результат. А вот "Астон Вилла" вполне может задействовать лучшие силы, потому как дела в чемпионате у "вилланов" налаживаются, а сама команда Дина Смита находится в хорошей форме.
Ключевая статистика от Who Scored
- в шести последних встречах этих командам "Вилла" и "Вулверхэмптон" побеждали по два раза, и дважды была зафиксирована ничья;
- в двух последних матчах Кубка Лиги "Астон Вилла" забила девять мячей;
- в четырех из пяти последних матчей "волков" в Кубке Лиги не удалось выявить победителя в основное время.
Прогноз Who Scored: 1:1
Рекомендация для ставки от Who Scored: ничья — 3.5 в БК Фонбет
ЧЕЛСИ — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Среда, 30 октября, 23:05
Еще одной топовой парой в четвертом раунде Кубка Лиги будет противостояние "Челси" и "Манчестер Юнайтед". И Фрэнк Лэмпард, и Оле Гуннар Сульшер будет вынуждены провести ротацию, но в то же время относиться прохладно к Кубку Лиги — не в правилах "синих" и "красных дьяволов", достаточно часто добирающихся до финала в этом соревновании. "Челси" в прошлом сезоне обидно уступил трофей "Манчестер Сити" в серии пенальти, а вот "Манчестер" выигрывал Кубок Лиги в 2017 году, одолев в финале "Саутгемптон". У Лэмпарда наверняка сохранилось желание отомстить Сульшеру за поражение 4:0 в своем первом официальном матче у руля "синих".
Ключевая статистика от Who Scored
- в шести последних матчах против "Челси" "Юнайтед" уступил только однажды, выиграв в трех случаях при двух ничьих;
- в первом туре текущего чемпионата "Челси" был разгромлен "Юнайтед" — 4:0;
- МЮ"впервые с марта выиграл в двух кряду выездных матчах, победив "Норвич" в последнем туре чемпионата.
Прогноз Who Scored: 2:1
Рекомендация для ставки от Who Scored: Победа "Челси" — 1.9 в БК Фонбет
Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru
30.10.2019 13:35
Просмотров: 1590
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Победа гей клубов
(ответить)
Вилли
Джеймс-Кристенсен-Томори-Алонсо
Гилмор-Жорж-Баркли
Обои-Батс-Пуля
На замену выйдут Мейсон, Виллиан и Аспи.
(ответить)
Какие же топарики это скаузеры! Просто без шансов рвут всех
https://linkto.run/p/D52VTZ64
(ответить)
Норм бабарика собрал про Арсенал > Ливерпуль
(ответить)
ЛФК вые6ет сегодня такой гейклуб.
(ответить)
Неужели кто-то делает ставки на подобные матчи? Матчи полузапасных составов всегда трудно предсказывать.
(ответить)
победы хозяев. ставьте хаты и все что в них есть, ковры со стен там и прочую утварь
(ответить)
Не удивлюсь если гг выпустят основу против резерва ЛФК.
(ответить)
Вперёд колбаса. Желательно чтобы Эмери и его безяичные в пятёрочку сходили.
(ответить)
У "канониров" будет чуть выше мотивация, а их неосновной состав, кажется, чуть сильнее аналогичного подбора игроков у "Ливерпуля", да и опыта игры в экспериментальном сочетании у "Арсенала" больше.
Источник: http://fapl.ru/posts/74358/?c=1
Прогноз Who Scored: 3:1
Источник: http://fapl.ru/posts/74358/?c=1
Хускоред немножко брызнуло в лицо барбарике
(ответить)
Кононирам надо помочь портовой ебатне зацепить хоть один трофей в этом очередном провальном сезоне Клопа. Че он, зря ротирует? А портовые хуесосы, зря штоле обоссаны на фапле постоянно?
(ответить)
игроки неосновного состава лфк вообще-то в основу в арсенал спокойно зайдут
(ответить)
анониры отсосут на Эфнилде даже у резерва Ливерпуля
(ответить)
Сделал свой опрос. За кого болеете?
https://linkto.run/p/D52VTZ64
(ответить)
Да ладно, неосновной состав чуть сильнее аналогичного у Лфка? Хуйня полная, не согласен. У Арсенала шансов никаких вообще нет, будет избиение соперника, тем более проблемы с капитаном и вся эта история. Арсенал слабый. Как они умудряются так высоко в таблице держаться.
(ответить)
Добрый день, ...
(ответить)
Ну хз, честно говоря, хотелось бы не выступать в этом кубке. Учитывая ситуацию с травмированными и с баном - лучше бы слить этот кубок и сконцентрироваться на чемпе, ЛЧ и КА. Просто дополнительный риск - зимой то не сможем докупить никого, если что. А молодым ребятам не нужно столько нагрузки, имхо.
А так - ну выпустит Фрэнк скорее всего Джеймса, Батшуаи и остальных, кто без практики. Билли Гилмора можем увидеть, к примеру.
(ответить)
Такие матчи в одно время поставить почти...англоинцестники додиги
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий