Прогнозы на матчи среды в Кубке Лиги

Скотт Мактоминей и Мейсон Маунт В отличие от вторника, когда в Кубке Лиги играло немало команд из низших дивизионов, в среду в Кубке Лиги будут только пары из Премьер-Лиги, причем две из них — из категории "топовых". Вашему вниманию — прогнозы на матчи "Ливерпуля" и "Арсенала", "Челси" и "Манчестер Юнайтед", а также дерби Вест-Мидлендса между "Астон Виллой" и "Вулверхэмптоном".



ЛИВЕРПУЛЬ — АРСЕНАЛ
Среда, 30 октября, 22:30

По большому счету "Ливерпулю" сейчас не до Кубка Лиги — команда Клоппа нацелена на чемпионство и не намерена распыляться на кубковые соревнования на внутренней арене, а потому состав мерсисайдцев на эту игру будет экспериментальным. Для "Арсенала" же ротация и игра в экспериментальном составе, с использованием молодых игроков и резервистов — обычное дело. Именно таким составом Унаи Эмери успешно решает задачу прохода в плей-офф Лиги Европы и с готовностью задействует похожее сочетание игроков против "Ливерпуля". У "канониров" будет чуть выше мотивация, а их неосновной состав, кажется, чуть сильнее аналогичного подбора игроков у "Ливерпуля", да и опыта игры в экспериментальном сочетании у "Арсенала" больше.

Ключевая статистика от Who Scored

- "Арсенал" уступил в 13 последних матчах лишь дважды, но одно из этих поражений было от "Ливерпуля" — 3:1;
- "Ливерпуль" забивал как минимум трижды в каждом из пяти последних домашних матчей против "Арсенала";
- "Ливерпуль" проиграл оба последних матча в Кубке Лиги на "Энфилде".

Прогноз Who Scored: 3:1
Рекомендация для ставки от Who Scored: тотал больше 3,5 голов — 2.25 в БК Фонбет

АСТОН ВИЛЛА — ВУЛВЕРХЭМПТОН
Среда, 30 октября, 22:45

Еще одним украшением четвертого раунда Кубка Лиги станет одна из разновидностей дерби Вест-Мидлендса — "Астон Вилла" против "Вулверхэмптона". "Волки" Нуну Эшпириту Санту и рады бы выставить сильнейший состав против "вилланов", но уже с начала сезона играют в очень плотном графике, и чувствуется, что запас энергии у основной обоймы игроков постоянно находится на пределе. Потому никто не удивится, если Нуну прибегнет к ротации, но с другой стороны и позориться в матче с принципиальным соперником не хочется, да и у "волков" нет такого количества добротных игроков, чтобы значительно перетасовать состав и надеяться на позитивный результат. А вот "Астон Вилла" вполне может задействовать лучшие силы, потому как дела в чемпионате у "вилланов" налаживаются, а сама команда Дина Смита находится в хорошей форме.

Ключевая статистика от Who Scored

- в шести последних встречах этих командам "Вилла" и "Вулверхэмптон" побеждали по два раза, и дважды была зафиксирована ничья;
- в двух последних матчах Кубка Лиги "Астон Вилла" забила девять мячей;
- в четырех из пяти последних матчей "волков" в Кубке Лиги не удалось выявить победителя в основное время.

Прогноз Who Scored: 1:1

Рекомендация для ставки от Who Scored: ничья — 3.5 в БК Фонбет

ЧЕЛСИ — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Среда, 30 октября, 23:05

Еще одной топовой парой в четвертом раунде Кубка Лиги будет противостояние "Челси" и "Манчестер Юнайтед". И Фрэнк Лэмпард, и Оле Гуннар Сульшер будет вынуждены провести ротацию, но в то же время относиться прохладно к Кубку Лиги — не в правилах "синих" и "красных дьяволов", достаточно часто добирающихся до финала в этом соревновании. "Челси" в прошлом сезоне обидно уступил трофей "Манчестер Сити" в серии пенальти, а вот "Манчестер" выигрывал Кубок Лиги в 2017 году, одолев в финале "Саутгемптон". У Лэмпарда наверняка сохранилось желание отомстить Сульшеру за поражение 4:0 в своем первом официальном матче у руля "синих".

Ключевая статистика от Who Scored

- в шести последних матчах против "Челси" "Юнайтед" уступил только однажды, выиграв в трех случаях при двух ничьих;
- в первом туре текущего чемпионата "Челси" был разгромлен "Юнайтед" — 4:0;
- МЮ"впервые с марта выиграл в двух кряду выездных матчах, победив "Норвич" в последнем туре чемпионата.

Прогноз Who Scored: 2:1
Рекомендация для ставки от Who Scored: Победа "Челси" — 1.9 в БК Фонбет

Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru


Метки Кубок Лиги, прогнозы, ставки

Автор mihajlo   

Дата 30.10.2019 13:35

Количество просмотров Просмотров: 1590

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Последние комментарии:




  1. naby-keita 30.10.2019 14:46 # naby-keita
    Победа гей клубов

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  2. ry-l 30.10.2019 14:46 # ry-l
    Вилли
    Джеймс-Кристенсен-Томори-Алонсо
    Гилмор-Жорж-Баркли
    Обои-Батс-Пуля

    На замену выйдут Мейсон, Виллиан и Аспи.

    (ответить)

  3. lfc-krr 30.10.2019 14:42 # lfc-krr
    Какие же топарики это скаузеры! Просто без шансов рвут всех

    https://linkto.run/p/D52VTZ64

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  4. moneymaker 30.10.2019 14:38 # moneymaker
    Норм бабарика собрал про Арсенал > Ливерпуль

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  5. chelsea88 30.10.2019 14:37 # chelsea88
    ЛФК вые6ет сегодня такой гейклуб.

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  6. lampard78 30.10.2019 14:31 # lampard78
    Неужели кто-то делает ставки на подобные матчи? Матчи полузапасных составов всегда трудно предсказывать.

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  7. j-silver 30.10.2019 14:11 # j-silver
    победы хозяев. ставьте хаты и все что в них есть, ковры со стен там и прочую утварь

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  8. slash-lfc 30.10.2019 14:09 # slash-lfc
    Не удивлюсь если гг выпустят основу против резерва ЛФК.

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  9. flamic 30.10.2019 14:08 # flamic
    Вперёд колбаса. Желательно чтобы Эмери и его безяичные в пятёрочку сходили.

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  10. zheka000000 30.10.2019 14:07 # zheka000000
    У "канониров" будет чуть выше мотивация, а их неосновной состав, кажется, чуть сильнее аналогичного подбора игроков у "Ливерпуля", да и опыта игры в экспериментальном сочетании у "Арсенала" больше.

    Источник: http://fapl.ru/posts/74358/?c=1

    Прогноз Who Scored: 3:1

    Источник: http://fapl.ru/posts/74358/?c=1

    Хускоред немножко брызнуло в лицо барбарике

    (ответить)

  11. jokerz 30.10.2019 14:06 # jokerz
    Кононирам надо помочь портовой ебатне зацепить хоть один трофей в этом очередном провальном сезоне Клопа. Че он, зря ротирует? А портовые хуесосы, зря штоле обоссаны на фапле постоянно?

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  12. tursa 30.10.2019 14:03 # tursa
    игроки неосновного состава лфк вообще-то в основу в арсенал спокойно зайдут

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  13. contrario 30.10.2019 14:02 # contrario
    анониры отсосут на Эфнилде даже у резерва Ливерпуля

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  14. lfc-krr 30.10.2019 13:51 # lfc-krr
    Сделал свой опрос. За кого болеете?

    https://linkto.run/p/D52VTZ64

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  15. mancunia-planet 30.10.2019 13:47 # mancunia-planet
    Да ладно, неосновной состав чуть сильнее аналогичного у Лфка? Хуйня полная, не согласен. У Арсенала шансов никаких вообще нет, будет избиение соперника, тем более проблемы с капитаном и вся эта история. Арсенал слабый. Как они умудряются так высоко в таблице держаться.

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  16. electric 30.10.2019 13:42 # electric
    Добрый день, ...

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  17. lampard78 30.10.2019 13:41 # lampard78
    Ну хз, честно говоря, хотелось бы не выступать в этом кубке. Учитывая ситуацию с травмированными и с баном - лучше бы слить этот кубок и сконцентрироваться на чемпе, ЛЧ и КА. Просто дополнительный риск - зимой то не сможем докупить никого, если что. А молодым ребятам не нужно столько нагрузки, имхо.
    А так - ну выпустит Фрэнк скорее всего Джеймса, Батшуаи и остальных, кто без практики. Билли Гилмора можем увидеть, к примеру.

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  18. caxar 30.10.2019 13:37 # caxar
    Такие матчи в одно время поставить почти...англоинцестники додиги

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