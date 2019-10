Прогнозы на матчи среды в Кубке Лиги

В отличие от вторника, когда в Кубке Лиги играло немало команд из низших дивизионов, в среду в Кубке Лиги будут только пары из Премьер-Лиги, причем две из них — из категории "топовых". Вашему вниманию — прогнозы на матчи "Ливерпуля" и "Арсенала", "Челси" и "Манчестер Юнайтед", а также дерби Вест-Мидлендса между "Астон Виллой" и "Вулверхэмптоном".





ЛИВЕРПУЛЬ — АРСЕНАЛ

Среда, 30 октября, 22:30



По большому счету "Ливерпулю" сейчас не до Кубка Лиги — команда Клоппа нацелена на чемпионство и не намерена распыляться на кубковые соревнования на внутренней арене, а потому состав мерсисайдцев на эту игру будет экспериментальным. Для "Арсенала" же ротация и игра в экспериментальном составе, с использованием молодых игроков и резервистов — обычное дело. Именно таким составом Унаи Эмери успешно решает задачу прохода в плей-офф Лиги Европы и с готовностью задействует похожее сочетание игроков против "Ливерпуля". У "канониров" будет чуть выше мотивация, а их неосновной состав, кажется, чуть сильнее аналогичного подбора игроков у "Ливерпуля", да и опыта игры в экспериментальном сочетании у "Арсенала" больше.



Ключевая статистика от Who Scored



- "Арсенал" уступил в 13 последних матчах лишь дважды, но одно из этих поражений было от "Ливерпуля" — 3:1;

- "Ливерпуль" забивал как минимум трижды в каждом из пяти последних домашних матчей против "Арсенала";

- "Ливерпуль" проиграл оба последних матча в Кубке Лиги на "Энфилде".



Прогноз Who Scored: 3:1

Рекомендация для ставки от Who Scored: тотал больше 3,5 голов — 2.25 в БК Фонбет



АСТОН ВИЛЛА — ВУЛВЕРХЭМПТОН

Среда, 30 октября, 22:45



Еще одним украшением четвертого раунда Кубка Лиги станет одна из разновидностей дерби Вест-Мидлендса — "Астон Вилла" против "Вулверхэмптона". "Волки" Нуну Эшпириту Санту и рады бы выставить сильнейший состав против "вилланов", но уже с начала сезона играют в очень плотном графике, и чувствуется, что запас энергии у основной обоймы игроков постоянно находится на пределе. Потому никто не удивится, если Нуну прибегнет к ротации, но с другой стороны и позориться в матче с принципиальным соперником не хочется, да и у "волков" нет такого количества добротных игроков, чтобы значительно перетасовать состав и надеяться на позитивный результат. А вот "Астон Вилла" вполне может задействовать лучшие силы, потому как дела в чемпионате у "вилланов" налаживаются, а сама команда Дина Смита находится в хорошей форме.



Ключевая статистика от Who Scored



- в шести последних встречах этих командам "Вилла" и "Вулверхэмптон" побеждали по два раза, и дважды была зафиксирована ничья;

- в двух последних матчах Кубка Лиги "Астон Вилла" забила девять мячей;

- в четырех из пяти последних матчей "волков" в Кубке Лиги не удалось выявить победителя в основное время.



Прогноз Who Scored: 1:1



Рекомендация для ставки от Who Scored: ничья — 3.5 в БК Фонбет



ЧЕЛСИ — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД

Среда, 30 октября, 23:05



Еще одной топовой парой в четвертом раунде Кубка Лиги будет противостояние "Челси" и "Манчестер Юнайтед". И Фрэнк Лэмпард, и Оле Гуннар Сульшер будет вынуждены провести ротацию, но в то же время относиться прохладно к Кубку Лиги — не в правилах "синих" и "красных дьяволов", достаточно часто добирающихся до финала в этом соревновании. "Челси" в прошлом сезоне обидно уступил трофей "Манчестер Сити" в серии пенальти, а вот "Манчестер" выигрывал Кубок Лиги в 2017 году, одолев в финале "Саутгемптон". У Лэмпарда наверняка сохранилось желание отомстить Сульшеру за поражение 4:0 в своем первом официальном матче у руля "синих".



Ключевая статистика от Who Scored



- в шести последних матчах против "Челси" "Юнайтед" уступил только однажды, выиграв в трех случаях при двух ничьих;

- в первом туре текущего чемпионата "Челси" был разгромлен "Юнайтед" — 4:0;

- МЮ"впервые с марта выиграл в двух кряду выездных матчах, победив "Норвич" в последнем туре чемпионата.



Прогноз Who Scored: 2:1

Рекомендация для ставки от Who Scored: Победа "Челси" — 1.9 в БК Фонбет



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru