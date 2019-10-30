Озил уверен, что переживет Эмери в "Арсенале"

Полузащитник Месут Озил не собирается уходить из "Арсенала", потому что верит, что продержится в клубе дольше главного тренера Унаи Эмери.

В этом сезоне Озил лишь четырежды попадал в заявку "Арсенала" на матчи во всех соревнованиях, суммарно сыграв 142 минуты.



В последнее время главный тренер "канониров" Унаи Эмери откровенно игнорирует Месута, хотя тот регулярно тренируется с командой.



Казалось бы, Эмери всячески подталкивает 31-летнего немца, зарабатывающего 350 тысяч фунтов в неделю, к уходу из клуба, однако Bleacher Report утверждает, что Озил никуда не собирается.



Озил убежден, что продержится в клубе дольше Эмери, который постепенно теряет контроль над раздевалкой.



Очередным подтверждает того, что Унаи не обладает авторитетом среди игроков, стала история с Гранитом Джакой, который проигнорировал совет своего наставника принести извинения. Кроме того, Эмери никак не может решить, останется ли швейцарец капитаном.