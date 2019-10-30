Озил уверен, что переживет Эмери в "Арсенале"
Полузащитник Месут Озил не собирается уходить из "Арсенала", потому что верит, что продержится в клубе дольше главного тренера Унаи Эмери.
В этом сезоне Озил лишь четырежды попадал в заявку "Арсенала" на матчи во всех соревнованиях, суммарно сыграв 142 минуты.
В последнее время главный тренер "канониров" Унаи Эмери откровенно игнорирует Месута, хотя тот регулярно тренируется с командой.
Казалось бы, Эмери всячески подталкивает 31-летнего немца, зарабатывающего 350 тысяч фунтов в неделю, к уходу из клуба, однако Bleacher Report утверждает, что Озил никуда не собирается.
Озил убежден, что продержится в клубе дольше Эмери, который постепенно теряет контроль над раздевалкой.
Очередным подтверждает того, что Унаи не обладает авторитетом среди игроков, стала история с Гранитом Джакой, который проигнорировал совет своего наставника принести извинения. Кроме того, Эмери никак не может решить, останется ли швейцарец капитаном.
30.10.2019 13:00
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Крыса. За*али эти нынешнии футболисты, совсем не уважают тренеров
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Верим в пучеглазого. Он меньшее зло
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