Озил уверен, что переживет Эмери в "Арсенале"

Унаи Эмери и Месут Озил Полузащитник Месут Озил не собирается уходить из "Арсенала", потому что верит, что продержится в клубе дольше главного тренера Унаи Эмери.

В этом сезоне Озил лишь четырежды попадал в заявку "Арсенала" на матчи во всех соревнованиях, суммарно сыграв 142 минуты.

В последнее время главный тренер "канониров" Унаи Эмери откровенно игнорирует Месута, хотя тот регулярно тренируется с командой.

Казалось бы, Эмери всячески подталкивает 31-летнего немца, зарабатывающего 350 тысяч фунтов в неделю, к уходу из клуба, однако Bleacher Report утверждает, что Озил никуда не собирается.

Озил убежден, что продержится в клубе дольше Эмери, который постепенно теряет контроль над раздевалкой.

Очередным подтверждает того, что Унаи не обладает авторитетом среди игроков, стала история с Гранитом Джакой, который проигнорировал совет своего наставника принести извинения. Кроме того, Эмери никак не может решить, останется ли швейцарец капитаном.


Метки Арсенал, Озил, Эмери

Автор mihajlo   

Дата 30.10.2019 13:00

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  1. bes-ter 30.10.2019 13:07 # bes-ter
    Крыса. За*али эти нынешнии футболисты, совсем не уважают тренеров

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  2. flamic 30.10.2019 13:07 # flamic
    Верим в пучеглазого. Он меньшее зло

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