Ибраима Сиссоко близок к переходу в "Ньюкасл"
"Ньюкасл" готов выложить 13 миллионов фунтов за полузащитника "Страсбура" Ибраиму Сиссоко.
В данный момент "сороки" находятся всего в одном очке от зоны вылета, а это вынуждает владельца клуба Майка Эшли выделить деньги на январское усиление.
По информации The Sun, одним из зимних новичков "Ньюкасла" может стать Сиссоко. В данный момент "сороки" близки к договоренности со "Страсбуром" относительно стоимости 21-летнего француза.
Ибраима обладает выдающимися физическими данным и ростом под два метра, а возраст Сиссоко говорит о том, что у "Ньюкасла" не возникнет проблем с последующей перепродажей игрока.
Также сообщается, что "Ньюкаслу" была предложена возможность вернуть своего бывшего нападающего Паписса Сиссе. "Аланьяспор" готов отпустить 34-летнего сенегальца всего за 3 млн. фунтов.
30.10.2019 12:00
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бля, у них там все сиссоки и дембели?
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Просто будет ушатать гномов из калалев
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