Ибраима Сиссоко близок к переходу в "Ньюкасл"

"Ньюкасл" готов выложить 13 миллионов фунтов за полузащитника "Страсбура" Ибраиму Сиссоко.

В данный момент "сороки" находятся всего в одном очке от зоны вылета, а это вынуждает владельца клуба Майка Эшли выделить деньги на январское усиление.



По информации The Sun, одним из зимних новичков "Ньюкасла" может стать Сиссоко. В данный момент "сороки" близки к договоренности со "Страсбуром" относительно стоимости 21-летнего француза.



Ибраима обладает выдающимися физическими данным и ростом под два метра, а возраст Сиссоко говорит о том, что у "Ньюкасла" не возникнет проблем с последующей перепродажей игрока.



Также сообщается, что "Ньюкаслу" была предложена возможность вернуть своего бывшего нападающего Паписса Сиссе. "Аланьяспор" готов отпустить 34-летнего сенегальца всего за 3 млн. фунтов.