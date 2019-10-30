Ибраима Сиссоко близок к переходу в "Ньюкасл"

Ибраима Сиссоко "Ньюкасл" готов выложить 13 миллионов фунтов за полузащитника "Страсбура" Ибраиму Сиссоко.

В данный момент "сороки" находятся всего в одном очке от зоны вылета, а это вынуждает владельца клуба Майка Эшли выделить деньги на январское усиление.

По информации The Sun, одним из зимних новичков "Ньюкасла" может стать Сиссоко. В данный момент "сороки" близки к договоренности со "Страсбуром" относительно стоимости 21-летнего француза.

Ибраима обладает выдающимися физическими данным и ростом под два метра, а возраст Сиссоко говорит о том, что у "Ньюкасла" не возникнет проблем с последующей перепродажей игрока.

Также сообщается, что "Ньюкаслу" была предложена возможность вернуть своего бывшего нападающего Паписса Сиссе. "Аланьяспор" готов отпустить 34-летнего сенегальца всего за 3 млн. фунтов.


Метки Ньюкасл, Сиссоко, Страсбур

Автор mihajlo   

Дата 30.10.2019 12:00

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  1. mixmaster 30.10.2019 13:07 # mixmaster
    бля, у них там все сиссоки и дембели?

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  2. chr1s8rown 30.10.2019 12:03 # chr1s8rown
    Просто будет ушатать гномов из калалев

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