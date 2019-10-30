Лэмпард: "Не отнесусь к матчу с МЮ поверхностно"

Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что самым серьезным образом настраивается на матч Кубка Лиги против "Манчестер Юнайтед".

В своем дебютном матче у руля "синих" Лэмпард потерпел сокрушительное поражение как раз от "Юнайтед" — 4:0 на "Олд Траффорд" в первом туре Премьер-Лиги.



Дав "красным дьяволам" фору на самом старте, к настоящему моменту "Челси" опережает "Юнайтед" в таблице на семь очков. Подопечные Лэмпарда доказали, что тот результат был случайностью, однако Фрэнк о нем не забыл.



"Я не отнесусь к этому матчу поверхностно, даже если прибегну к ротации".



"Если я уберу из состава некоторых игроков, то это будет сделано с учетом предстоящих матчей. Я должен учитывать состояние игроков, но те, кто выйдут в старте, будут стараться изо всех сил".



"Кажется, что то поражение осталось в миллионах миль позади, но я не пытаюсь выбросить его из памяти. Они четырежды причинили нам боль в матче, который в целом мы провели весьма хорошо", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.