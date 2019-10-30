Гиггз считает, что "Юнайтед" нужно купить еще шесть игроков

Легенда "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз призвал свой бывший клуб поддержать главного тренера Оле Гуннара Сульшера на трансферном рынке.

Минувшим летом Сульшеру было позволено потратить 150 миллионов фунтов на приглашение Харри Магуайра, Аарона Ван-Биссаки и Даниэля Джеймса, и Гиггз считает все три этих приобретения удачными.



Однако Райан убежден, что этого недостаточно — "Юнайтед" нужно больше классных новичков.



"Мы нуждаемся в качественном усилении. Пока Оле пригласил троих, и все они выглядят хорошо".



"Пока его приобретения получаются очень хорошими. Дайте ему денег, которые были у других тренеров, чтобы он пригласил подходящих "Манчестер Юнайтед" игроков".



"Когда он пригласит еще пять или шесть игроков такого рода, мы увидим реальную разницу. Им все еще не хватает креативного игрока".



"Это не совпадение, что свою лучшую игру они показывают против сильных команд. Команды поскромнее всегда трудно взламывать".



"Вероятно, нам слегка не хватает креативных игроков, и я думаю, Оле осознает это", — сообщил Гиггз United Standa.