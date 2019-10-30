"Арсенал" предложит Джаке психологическую помощь

Гранит Джака "Арсенал" предложит Граниту Джаке психологическую помощь после конфликта своего капитана с болельщиками клуба.

Будучи освистанным во время замены в воскресном матче Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас", Джака приложил ладонь к уху, выкрикнул ругательство в толпу, прошел мимо главного тренера Унаи Эмери и, стянув футболку, устремился в подтрибунный тоннель.

На пресс-конференции перед матчем Кубка Лиги против "Ливерпуля" Эмери сообщил, что игрок сборной Швейцарии "опечален и подавлен" после случившегося. При этом Гранит отказывается приносить извинения фанатам за свое поведение.

Как сообщает BBC, руководство клуба опасается за душевное состояние 27-летнего полузащитника, которому теперь будет предложена профессиональная психологическая помощь.

Добавим, что в данный момент "Арсенал" решает вопрос о том, чтобы оштрафовать Джаку или забрать у него капитанскую повязку, что может стать еще одним ударом по морали Гранита.


Метки Арсенал, Джака

Автор mihajlo   

Дата 30.10.2019 09:00

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  1. division 30.10.2019 09:10 # division
    Пздц, Арс терпилы конченные. В любом нормальном клубе его бы вышвырнули на мороз как собаку. Как были командой без яиц, так ими и останетесь.

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