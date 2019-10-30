Лэмпард: "Молодежь получила бы свой шанс, даже без трансферного запрета"

Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что молодые игроки получили бы у него шанс в этом сезоне, даже если бы клуб не находился под трансферным запретом.

Заступив на тренерский мостик "синих" минувшим летом, Лэмпард обнаружил, что его клуб находится под трансферным запретом. Также Фрэнк был вынужден проводить в "Реал" лучшего игрока команды в лице Эдена Азара.



В этой ситуации ставка Лэмпарда на молодежь вроде Фикайо Томори, Мейсона Маунта, Каллума Хадсон-Одои, Тэмми Абрахэма могла показаться вынужденной мерой, однако Фрэнк уверяет, что с самого начала собирался дать шанс таким игрокам.



"Я изначально задумал, что в этом сезоне посмотрю, на что способны эти молодые парни. Если бы не трансферный запрет и если бы я имел возможность покупать игроков летом, я бы все равно доверился этим молодым парням".



"Если бы я отказался от этой идеи уже после одного матча, когда мы проиграли "Манчестер Юнайтед", я бы показал себя переменчивым человеком", — цитирует Лэмпарда The Guardian.