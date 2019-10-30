Хендерсон: "Фабиньо идеален для "Ливерпуля"

Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон считает, что полузащитник Фабиньо идеально вписался в игру "красных".

Потратив прошлый сезон на адаптацию к английскому футболу, в этой кампании Фабиньо превратился в незаменимого игрока для главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа.



Достаточно сказать, что 26-летний бразилец целиком провел все 10 первых матчей "красных" в этом сезоне Премьер-Лиги. Хендерсон как никто другой может оценить успехи Фабиньо, потому что одно время сам пытался играть опорника.



"Фаб играет великолепно. Против "Тоттенхэма" он провел очередной отличный матч. Он так хорош на этой позиции".



"Какое-то время я сам играл на его позиции, и это тяжелая позиция. Он идеален для нас, он так хорошо читает игру, разрушая атаки соперника и начиная наши".



"Он великолепный игрок, и он в отличной форме. Надеюсь, так останется и дальше", — цитирует Хендерсона Daily Mail.