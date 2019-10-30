Жозе Моуриньо открыт к работе с "Арсеналом"
Жозе Моуриньо хочет стать следующим главным тренером "Арсенала", чтобы войти в историю английского футбола.
Как известно, Моуриньо находится без клуба с декабре, когда он был уволен из "Манчестер Юнайтед" после двух с половиной лет работы.
С тех пор Жозе неоднократно говорил, что будет очень тщательно выбирать новое место работы, где сможет получить необходимую поддержку руководства и воплотить свои амбиции.
Как сообщает The Sun в эксклюзивном материале, португальский специалист находит заманчивым вариант вернуться в Англию, где ранее ему также довелось тренировать "Челси".
Совсем недавно пресса сватала Моуриньо в "Тоттенхэм", однако в "Арсенале" вакансия может освободиться раньше — Унаи Эмери находится под колоссальным давлением из-за неудовлетворительных результатов и скандальных историй с Месутом Озилом и Гранитом Джакой.
Работа в "Арсенале" — это возможность для Моуриньо стать первым в истории английского футбола тренером, выигрывавшим титул или европейские трофеи с тремя различными клубами страны.
30.10.2019 06:00
Просмотров: 1299
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Интересно было бы посмотреть на него тут
(ответить)
Нам нужен Эдди Хау и все, нах эту португальскую подстилку, пусть в шестьнольси пиздует.
(ответить)
Ну все пиздарики Арсеналу:)
(ответить)
Арсеналу такой и нужен, рулевой с характером и харизмой, а не какие-то тряпки вроде Эмери
(ответить)
в дрочелси этого топаря
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий