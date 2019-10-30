Жозе Моуриньо открыт к работе с "Арсеналом"

Жозе Моуриньо Жозе Моуриньо хочет стать следующим главным тренером "Арсенала", чтобы войти в историю английского футбола.

Как известно, Моуриньо находится без клуба с декабре, когда он был уволен из "Манчестер Юнайтед" после двух с половиной лет работы.

С тех пор Жозе неоднократно говорил, что будет очень тщательно выбирать новое место работы, где сможет получить необходимую поддержку руководства и воплотить свои амбиции.

Как сообщает The Sun в эксклюзивном материале, португальский специалист находит заманчивым вариант вернуться в Англию, где ранее ему также довелось тренировать "Челси".

Совсем недавно пресса сватала Моуриньо в "Тоттенхэм", однако в "Арсенале" вакансия может освободиться раньше — Унаи Эмери находится под колоссальным давлением из-за неудовлетворительных результатов и скандальных историй с Месутом Озилом и Гранитом Джакой.

Работа в "Арсенале" — это возможность для Моуриньо стать первым в истории английского футбола тренером, выигрывавшим титул или европейские трофеи с тремя различными клубами страны.


Метки Арсенал, Моуриньо, слухи

Автор mihajlo   

Дата 30.10.2019 06:00

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Последние комментарии:




  1. naby-keita 30.10.2019 07:07 # naby-keita
    Интересно было бы посмотреть на него тут

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  2. kanoniru-poker 30.10.2019 06:54 # kanoniru-poker
    Нам нужен Эдди Хау и все, нах эту португальскую подстилку, пусть в шестьнольси пиздует.

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  3. liverpool1892est 30.10.2019 06:52 # liverpool1892est
    Ну все пиздарики Арсеналу:)

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  4. urmat 30.10.2019 06:21 # urmat
    Арсеналу такой и нужен, рулевой с характером и харизмой, а не какие-то тряпки вроде Эмери

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  5. hammersmith 30.10.2019 06:11 # hammersmith
    в дрочелси этого топаря

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