Жозе Моуриньо открыт к работе с "Арсеналом"

Жозе Моуриньо хочет стать следующим главным тренером "Арсенала", чтобы войти в историю английского футбола.

Как известно, Моуриньо находится без клуба с декабре, когда он был уволен из "Манчестер Юнайтед" после двух с половиной лет работы.



С тех пор Жозе неоднократно говорил, что будет очень тщательно выбирать новое место работы, где сможет получить необходимую поддержку руководства и воплотить свои амбиции.



Как сообщает The Sun в эксклюзивном материале, португальский специалист находит заманчивым вариант вернуться в Англию, где ранее ему также довелось тренировать "Челси".



Совсем недавно пресса сватала Моуриньо в "Тоттенхэм", однако в "Арсенале" вакансия может освободиться раньше — Унаи Эмери находится под колоссальным давлением из-за неудовлетворительных результатов и скандальных историй с Месутом Озилом и Гранитом Джакой.



Работа в "Арсенале" — это возможность для Моуриньо стать первым в истории английского футбола тренером, выигрывавшим титул или европейские трофеи с тремя различными клубами страны.