"Манчестер Сити" и "Лестер" вышли в 1/4 финала Кубка Лиги

Во вторник вечером определились первые четвертьфиналисты Кубка Лиги, среди которых оказались "Манчестер Сити" и "Лестер".

Владея значительным игровым преимуществом в домашнем противостоянии с "Саутгемптоном", "Сити" еще в первом тайме создал комфортное преимущество. После перерыва "горожане" забили еще один гол и напоследок позволили сопернику размочить счет — 3:1.



Помимо "Саутгемптона", Премьер-Лига потеряла еще одного представителя. Это "Уотфорд" оказался бессилен перед "Эвертоном" Марку Силвы — 2:0.



Также в 1/8 финала шагнули "Лестер", уверенно обыгравший на выезде "Бертон" со счетом 1:3, и "Колчестер" с "Оксфордом".



"Манчестер Сити" — "Саутгемптон" — 3:1 (2:0)



Голы: Отаменди 20, Агуэро 38, 56 — Стивенс 75.



"Манчестер Сити": Браво, Уолкер (Канселу 65), Отаменди, Гарсия, Анхелиньо (Стоунс 79), Бернарду Силва, Дойл, Фоден, Махрез, Агуэро, Жезус (Бернабе 87).



"Саутгемптон": Маккарти, Валери, Стивенс, Беднарек, Дансо, Уорд-Проуз, Ромеу (Вокинс 90), Хейбьерг, Армстронг, Лонг (Редмонд 68), Буфаль (Адамс 69).



"Бертон" — "Лестер" — 1:3 (0:2)



Голы: Бойс 52 — Ихеаначо 7, Тилеманс 20, Мэддисон 89.



"Лестер": Уорд, Джастин, Морган, Эванс, Фукс, Чоудури (Ндиди 88), Прат (Мэддисон 83), Тилеманс, Грей, Олбрайтон, Ихеаначо (Барнс 66).



"Эвертон" — "Уотфорд" — 2:0 (0:0)



Голы: Холгейт 72, Ришарлисон 90.



"Эвертон": Пикфорд, Холгейт, Мина (Кин 41), Коулмен, Динь, Гомеш, Дельф, Кин (Уолкотт 45), Ивоби, Ришарлисон, Калверт-Левин (Тосун 80).



"Уотфорд": Гомес, Кэткарт, Предль (Кабаселе 65), Мариаппа, Фемения, Хьюз, Кина (Дукуре 39), Чалоба, Фулькье, Грей, Перейра (Деулофеу 67).



"Кроули" — "Колчестер" — 1:3 (1:1)



Голы: Булман 20 — Норрис 22, Луямбула 53 (авт), Гамбин 79.



"Оксфорд" — "Сандерленд" — 1:1 (1:0) победа "Оксфорда" в серии пенальти — 4:2



Голы: Холл 25 — Макналти 78.