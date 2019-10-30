Джака отказался извиняться перед фанатами "Арсенала"

Капитан "Арсенала" Гранит Джака отказывается признавать свою неправоту и извиняться перед фанатами "канониров".

На пресс-конференции во вторник главный тренер "канониров" Унаи Эмери заявил, что его подопечный "был не прав" и "должен извиниться" за свое поведение во время замены в воскресном матче Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас".



Напомним, Джака, демонстративно медленно уходя с поля под недовольный гул трибун, приложил ладонь к уху, а затем выкрикнул в толпу фразу "f**k off".



Однако The Times стало известно, что Джака, зарабатывающий около 200 тысяч фунтов в неделю, пренебрег рекомендацией Эмери публично выступить с извинениями.



Более того, во вторник Джака дополнительно разозлил фанатов "Арсенала", убрав из своего аккаунта в инстаграме фотографию с капитанской повязкой клуба.



