Джака отказался извиняться перед фанатами "Арсенала"

Гранит Джака Капитан "Арсенала" Гранит Джака отказывается признавать свою неправоту и извиняться перед фанатами "канониров".

На пресс-конференции во вторник главный тренер "канониров" Унаи Эмери заявил, что его подопечный "был не прав" и "должен извиниться" за свое поведение во время замены в воскресном матче Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас".

Напомним, Джака, демонстративно медленно уходя с поля под недовольный гул трибун, приложил ладонь к уху, а затем выкрикнул в толпу фразу "f**k off".

Однако The Times стало известно, что Джака, зарабатывающий около 200 тысяч фунтов в неделю, пренебрег рекомендацией Эмери публично выступить с извинениями.

Более того, во вторник Джака дополнительно разозлил фанатов "Арсенала", убрав из своего аккаунта в инстаграме фотографию с капитанской повязкой клуба.

Инстаграм Гранита Джаки


Метки Арсенал, Джака

Автор mihajlo   

Дата 30.10.2019 00:05

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  1. irbis85 30.10.2019 00:10 # irbis85
    ну и где здесь про отказался? может просто капитаном быть не хочет...а аккаунты у него давно молчат как и он сам

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