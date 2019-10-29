Кариус не вернется в "Ливерпуль" в январе

Лорис Кариус Голкипер "Бешикташа" Лорис Кариус не вернется в "Ливерпуль" в январе.

На днях в прессе появились слухи, что турецкий клуб, взявший Кариуса в двухлетнюю аренду в августе 2018, хочет досрочно вернуть Лориса в "Ливерпуль".

Однако Liverpool Echo удалось выяснить, что такой сценарий исключен. Арендное соглашение чисто технически не может быть прекращено раньше времени.

26-летний немец не вернется на "Энфилд" в январе, но теоретически может вернуться по окончании сезона. Это зависит от того, как Кариус проявит себя в Стамбуле.

Заплатив 2.25 млн. фунтов за два сезона аренды Кариуса, "Бешикташ" будет обязан выкупить Лориса за 7.25 млн. фунтов, если будут соблюдены определенные условия по количеству сыгранных голкипером матчей и по попаданию турецкого клуба в еврокубки.

Вместе с тем последнее слово все равно будет за самим Кариусом, а ранее в октябре Лорис уже говорил, что открыт к возвращению в "Ливерпуль".


Метки Бешикташ, Кариус, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 29.10.2019 23:00

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Последние комментарии:




  1. kojan 30.10.2019 00:09 # kojan
    жуткий топарь с опытом финала ЛЧ, такие водятся только в лузерпуке...

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  2. liverpool1892est 29.10.2019 23:28 # liverpool1892est
    Впарить долбаебам манкам за 50 млн и усе нах

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  3. alexminck 29.10.2019 23:09 # alexminck
    Да какая 6ля разница? В чем значимость этой новости, если это чмо уже НИКОГДА не сыграет за Ливер?

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