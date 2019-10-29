Голкипер "Бешикташа" Лорис Кариус не вернется в "Ливерпуль" в январе.

На днях в прессе появились слухи, что турецкий клуб, взявший Кариуса в двухлетнюю аренду в августе 2018, хочет досрочно вернуть Лориса в "Ливерпуль".



Однако Liverpool Echo удалось выяснить, что такой сценарий исключен. Арендное соглашение чисто технически не может быть прекращено раньше времени.



26-летний немец не вернется на "Энфилд" в январе, но теоретически может вернуться по окончании сезона. Это зависит от того, как Кариус проявит себя в Стамбуле.



Заплатив 2.25 млн. фунтов за два сезона аренды Кариуса, "Бешикташ" будет обязан выкупить Лориса за 7.25 млн. фунтов, если будут соблюдены определенные условия по количеству сыгранных голкипером матчей и по попаданию турецкого клуба в еврокубки.



Вместе с тем последнее слово все равно будет за самим Кариусом, а ранее в октябре Лорис уже говорил, что открыт к возвращению в "Ливерпуль".