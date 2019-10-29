Азар решился на переход в "Реал" еще летом 2018, под влиянием Куртуа
Плеймейкер "Реала" Эден Азар признался, что хотел покинуть "Челси" на год раньше, чем это на самом деле произошло.
Напомним, минувшим летом "Челси" был вынужден удовлетворить желание Азара и отпустить того в Мадрид, потому что в Лондоне у Эдена оставался только один год по контракту.
Однако решение связать свое будущее с "Реалом" Азар принял еще во время Чемпионата Мира 2018 года в России, под влиянием голкипера Тибо Куртуа, который на тот момент сам готовился к переезду в Мадрид из "Челси".
"Куртуа — это тот, кого я хорошо знаю и кому доверяю. Он всегда говорил мне, что "Реал" — лучший клуб. Я захотел перейти в "Реал" после Чемпионата Мира в России, я уже принял решение".
"Тогда это оказалось невозможно, и мне пришлось провести еще один год в "Челси". Это даже упростило мой трансфер — в "Челси" все поняли и отпустили меня".
"Я поговорил с Флорентино Пересом, и он сказал мне, что хочет купить меня. Затем я поговорил с Лукой Модричем и почувствовал, что каждый хочет видеть меня в "Реале". И, наконец, это случилось", — сообщил Азар Real Madrid TV.
29.10.2019 22:00
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Азар решился на переход в "Реал" еще летом 2018, под влиянием КРЫСЫ длиноносой!
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Мразь носатая.
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Однако он отыграл свой последний сезон как будто подписал новый контракт на 5 лет !
Уважение ему ,в отличии от Эриксена который катает вату и ждет января/июля ! Мусор ебаный...
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Азар - легенда
Куртуа - крыса канавная
Чувствуете разницу?
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