Азар решился на переход в "Реал" еще летом 2018, под влиянием Куртуа

Тибо Куртуа и Эден Азар Плеймейкер "Реала" Эден Азар признался, что хотел покинуть "Челси" на год раньше, чем это на самом деле произошло.

Напомним, минувшим летом "Челси" был вынужден удовлетворить желание Азара и отпустить того в Мадрид, потому что в Лондоне у Эдена оставался только один год по контракту.

Однако решение связать свое будущее с "Реалом" Азар принял еще во время Чемпионата Мира 2018 года в России, под влиянием голкипера Тибо Куртуа, который на тот момент сам готовился к переезду в Мадрид из "Челси".

"Куртуа — это тот, кого я хорошо знаю и кому доверяю. Он всегда говорил мне, что "Реал" — лучший клуб. Я захотел перейти в "Реал" после Чемпионата Мира в России, я уже принял решение".

"Тогда это оказалось невозможно, и мне пришлось провести еще один год в "Челси". Это даже упростило мой трансфер — в "Челси" все поняли и отпустили меня".

"Я поговорил с Флорентино Пересом, и он сказал мне, что хочет купить меня. Затем я поговорил с Лукой Модричем и почувствовал, что каждый хочет видеть меня в "Реале". И, наконец, это случилось", — сообщил Азар Real Madrid TV.


Метки Азар, Куртуа, Реал, Челси

Автор mihajlo   

Дата 29.10.2019 22:00

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  1. chelsiukpro 29.10.2019 22:31 # chelsiukpro
    FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
    Азар решился на переход в "Реал" еще летом 2018, под влиянием КРЫСЫ длиноносой!

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  2. dexter 29.10.2019 22:26 # dexter
    Мразь носатая.

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  3. h3y 29.10.2019 22:04 # h3y
    Однако он отыграл свой последний сезон как будто подписал новый контракт на 5 лет !

    Уважение ему ,в отличии от Эриксена который катает вату и ждет января/июля ! Мусор ебаный...

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  4. londonskypoganec 29.10.2019 22:04 # londonskypoganec
    Азар - легенда
    Куртуа - крыса канавная
    Чувствуете разницу?

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