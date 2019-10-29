Лэмпард не разговаривал с Хадсон-Одои насчет симуляции

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что не разговаривал со своим вингером Каллумом Хадсон-Одои, заподозренным в симуляции во время матча Премьер-Лиги против "Бернли".

Напомним, в выигранном "синими" со счетом 2:4 матче на "Терф Мур" Хадсон-Одои заработал пенальти, однако система VAR помогла рефери исправиться, отменив 11-метровый и показав Каллуму желтую карточку за симуляцию.



После матча наставник "бордовых" Шон Дайч, известный своей нетерпимостью к симулянтам, был чрезвычайно недоволен Хадсон-Одои, однако Лэмпард не увидел вины у подопечного.



"Что я ему сказал? Ничего. Ничего не сказал. Я не чувствовал в этом необходимости".



"В день матча, сразу после моей пресс-конференции, я спросил его, и он сказал, что касание было. Когда смотришь повтор сзади, четко видно, что соперник положил свою руку ему на спину".



"Я знаю, что это легкое касание. Я не говорю, что это 100-процентный пенальти, но это не нырок. Я не уверен, видел ли Шон повторы со всех ракурсов, когда высказывался, потому что это не был такой уж нырок".



"Если это вдруг становится нырком, ты начинаешь анализировать каждый контакт в штрафной — и когда падал Эшли Барнс, и когда падал Каллум. Достаточно ли этого для пенальти?"



"Таков футбол, и у него есть серые зоны. Подобные вещи никогда не были прозрачными", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.