"Юнайтед" готов предложить 40 млн. фунтов за Тонали

Сандро Тонали "Манчестер Юнайтед" готов сделать предложение о покупке полузащитника "Брешии" Сандро Тонали.

19-летний Тонали великолепно проводит свой дебютный сезон в Серии А и уже привлек серьезный интерес таких клубов, как "Манчестер Сити", ПСЖ и "Атлетико".

По информации Daily Mail, на прошлой неделе за Сандро наблюдали скауты "красных дьяволов", и теперь клуб с "Олд Траффорд" готов предложить 40 миллионов фунтов за итальянского таланта.

"Мы знаем о Тонали уже 18 месяцев, но наши итальянские скауты сказали, что он перешел на новый уровень, и теперь "Юнайтед" должен действовать. Он может стать звездой следующего поколения", — сообщил источник из "Юнайтед".

Добавим, в одном из своих интервью Тонали заявил, что считает себя чем-то средним между легендарными соотечественниками Андреа Пирло и Дженнардо Гаттузо.



Метки Брешиа, видео, Манчестер Юнайтед, Тонали

Автор mihajlo   

Дата 29.10.2019 20:00

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  1. vyrentz 29.10.2019 20:37 # vyrentz
    Давно Дармианов не было

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  2. naby-keita 29.10.2019 20:33 # naby-keita
    Он игрок уровня грандов типа Баварии, Реала, Барсы и Ювентуса. МЮ он даже рассматривать не будет)

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  3. liverfun 29.10.2019 20:17 # liverfun
    итальянец в апл, ну-ну

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  4. blackdreamer 29.10.2019 20:04 # blackdreamer
    для середняка самое то
    а на самом деле
    боже в какое гавно скатился мю

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