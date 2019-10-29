"Юнайтед" готов предложить 40 млн. фунтов за Тонали
"Манчестер Юнайтед" готов сделать предложение о покупке полузащитника "Брешии" Сандро Тонали.
19-летний Тонали великолепно проводит свой дебютный сезон в Серии А и уже привлек серьезный интерес таких клубов, как "Манчестер Сити", ПСЖ и "Атлетико".
По информации Daily Mail, на прошлой неделе за Сандро наблюдали скауты "красных дьяволов", и теперь клуб с "Олд Траффорд" готов предложить 40 миллионов фунтов за итальянского таланта.
"Мы знаем о Тонали уже 18 месяцев, но наши итальянские скауты сказали, что он перешел на новый уровень, и теперь "Юнайтед" должен действовать. Он может стать звездой следующего поколения", — сообщил источник из "Юнайтед".
Добавим, в одном из своих интервью Тонали заявил, что считает себя чем-то средним между легендарными соотечественниками Андреа Пирло и Дженнардо Гаттузо.
29.10.2019 20:00
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Последние комментарии:
Давно Дармианов не было
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Он игрок уровня грандов типа Баварии, Реала, Барсы и Ювентуса. МЮ он даже рассматривать не будет)
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итальянец в апл, ну-ну
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для середняка самое то
а на самом деле
боже в какое гавно скатился мю
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