"Юнайтед" готов предложить 40 млн. фунтов за Тонали

"Манчестер Юнайтед" готов сделать предложение о покупке полузащитника "Брешии" Сандро Тонали.

19-летний Тонали великолепно проводит свой дебютный сезон в Серии А и уже привлек серьезный интерес таких клубов, как "Манчестер Сити", ПСЖ и "Атлетико".



По информации Daily Mail, на прошлой неделе за Сандро наблюдали скауты "красных дьяволов", и теперь клуб с "Олд Траффорд" готов предложить 40 миллионов фунтов за итальянского таланта.



"Мы знаем о Тонали уже 18 месяцев, но наши итальянские скауты сказали, что он перешел на новый уровень, и теперь "Юнайтед" должен действовать. Он может стать звездой следующего поколения", — сообщил источник из "Юнайтед".



Добавим, в одном из своих интервью Тонали заявил, что считает себя чем-то средним между легендарными соотечественниками Андреа Пирло и Дженнардо Гаттузо.



