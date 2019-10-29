УЕФА наказал Болгарию за расистский скандал
УЕФА, наконец, определился с наказанием для Федерации футбола Болгарии за расистское поведение фанатов в Софии на матче против сборной Англии 14 октября.
Напомним, тот отборочный матч к Евро-2020, выигранный англичанами со счетом 0:6, обернулся громким международным скандалом.
Из-за расистских выкриков местных фанатов игра дважды прерывалась в первом тайме и едва не была остановлена насовсем.
С тех пор глава Федерации футбола Болгарии и главный тренер сборной Болгарии ушли в отставку, и все ожидали, что УЕФА сурово покарает провинившихся.
Однако УЕФА ограничился денежным штрафом в 75 тысяч евро (64.6 тыс. фунтов) и обязал болгар следующий домашний матч соревновательного характера сыграть при пустых трибунах.
Еще один матч при пустых трибунах стал отложенным наказанием, которое вступит в силу при повторной провинности в течение двух ближайших лет.
29.10.2019 19:00
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