УЕФА наказал Болгарию за расистский скандал

УЕФА, наконец, определился с наказанием для Федерации футбола Болгарии за расистское поведение фанатов в Софии на матче против сборной Англии 14 октября.

Напомним, тот отборочный матч к Евро-2020, выигранный англичанами со счетом 0:6, обернулся громким международным скандалом.



Из-за расистских выкриков местных фанатов игра дважды прерывалась в первом тайме и едва не была остановлена насовсем.



С тех пор глава Федерации футбола Болгарии и главный тренер сборной Болгарии ушли в отставку, и все ожидали, что УЕФА сурово покарает провинившихся.



Однако УЕФА ограничился денежным штрафом в 75 тысяч евро (64.6 тыс. фунтов) и обязал болгар следующий домашний матч соревновательного характера сыграть при пустых трибунах.



Еще один матч при пустых трибунах стал отложенным наказанием, которое вступит в силу при повторной провинности в течение двух ближайших лет.