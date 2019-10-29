Эмери не смог подтвердить, останется ли Джака капитаном

Наставник "Арсенала" Унаи Эмери не смог подтвердить, останется ли полузащитник Гранит Джака капитаном его команды.

Болельщики "канониров" все еще ждут извинений от Джаки после выходки Гранита в матче против "Кристал Пэлас" в минувшее воскресенье.



На своей пресс-конференции во вторник Эмери лишь поведал, что Джака очень подавлен и не сыграет против "Ливерпуля" в Кубке Лиги. Останется Гранит капитаном и будет ли извиняться за брошенную фразу "f**k off", неясно.



"В данный момент я не хочу говорить об этом. Ему непросто, как и команде. Сейчас он подавлен, ему грустно. Мы разговаривали вчера, в воскресенье вечером и этим утром".



"Он тренируется в общей группе, как обычно, но он подавлен. Ему грустно от этой ситуации".



"Стоит ли ему извиниться? Да. Когда мы совершаем ошибки, нам нужно за них извиниться, и мы посоветовали ему сделать это".



"Он всегда демонстрирует огромную самоотдачу. Он хочет помогать. Он идеально ведет себя на тренировках, в коллективе и в клубе. Но он знает, что поступил неправильно".



"Он тяжело это переживает. Это нормально, ведь он человек. Каждый игрок нуждается в поддержке болельщиков", – цитирует Эмери Daily Mirror.