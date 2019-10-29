Эмери не смог подтвердить, останется ли Джака капитаном

Унаи Эмери Наставник "Арсенала" Унаи Эмери не смог подтвердить, останется ли полузащитник Гранит Джака капитаном его команды.

Болельщики "канониров" все еще ждут извинений от Джаки после выходки Гранита в матче против "Кристал Пэлас" в минувшее воскресенье.

На своей пресс-конференции во вторник Эмери лишь поведал, что Джака очень подавлен и не сыграет против "Ливерпуля" в Кубке Лиги. Останется Гранит капитаном и будет ли извиняться за брошенную фразу "f**k off", неясно.

"В данный момент я не хочу говорить об этом. Ему непросто, как и команде. Сейчас он подавлен, ему грустно. Мы разговаривали вчера, в воскресенье вечером и этим утром".

"Он тренируется в общей группе, как обычно, но он подавлен. Ему грустно от этой ситуации".

"Стоит ли ему извиниться? Да. Когда мы совершаем ошибки, нам нужно за них извиниться, и мы посоветовали ему сделать это".

"Он всегда демонстрирует огромную самоотдачу. Он хочет помогать. Он идеально ведет себя на тренировках, в коллективе и в клубе. Но он знает, что поступил неправильно".

"Он тяжело это переживает. Это нормально, ведь он человек. Каждый игрок нуждается в поддержке болельщиков", – цитирует Эмери Daily Mirror.


Метки Арсенал, Джака, Эмери

Автор mihajlo   

Дата 29.10.2019 18:00

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  1. chelsea88 29.10.2019 19:04 # chelsea88
    Безяйцовый коуч для бесхарактерной команды, тренеришка и гейклуб созданы друг для друга.

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  2. tot35 29.10.2019 18:57 # tot35
    Поскорей избавиться бы от него. Там уже игроков предостаточно.

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  3. ska-skvo 29.10.2019 18:56 # ska-skvo
    Ну что за членососы, команда катится по наклонной, и это только начало, пистес что творится вообще, команда бесхребетных ублюдков, мне тяжело смотреть во что превращается Арсенал(((((((

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  4. sausage 29.10.2019 18:49 # sausage
    Говорил же, когда его покупали, что хлебнут канониры с ним горя, хоть и надрачивали на него тогда. Отморозком он был ещё в Боруссии, да и наверное с юных лет. И ладно бы это было каким-то реальным усилением, а то так, ниочём.

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  5. denkik 29.10.2019 18:16 # denkik
    Да, надо взять у Эмери стволовые клетки, омолодить Венгера и идти наконец к новому чемпионству...

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  6. tra-hall 29.10.2019 18:13 # tra-hall
    При Венгере такой хуини не было

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