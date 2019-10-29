Эмери не смог подтвердить, останется ли Джака капитаном
Наставник "Арсенала" Унаи Эмери не смог подтвердить, останется ли полузащитник Гранит Джака капитаном его команды.
Болельщики "канониров" все еще ждут извинений от Джаки после выходки Гранита в матче против "Кристал Пэлас" в минувшее воскресенье.
На своей пресс-конференции во вторник Эмери лишь поведал, что Джака очень подавлен и не сыграет против "Ливерпуля" в Кубке Лиги. Останется Гранит капитаном и будет ли извиняться за брошенную фразу "f**k off", неясно.
"В данный момент я не хочу говорить об этом. Ему непросто, как и команде. Сейчас он подавлен, ему грустно. Мы разговаривали вчера, в воскресенье вечером и этим утром".
"Он тренируется в общей группе, как обычно, но он подавлен. Ему грустно от этой ситуации".
"Стоит ли ему извиниться? Да. Когда мы совершаем ошибки, нам нужно за них извиниться, и мы посоветовали ему сделать это".
"Он всегда демонстрирует огромную самоотдачу. Он хочет помогать. Он идеально ведет себя на тренировках, в коллективе и в клубе. Но он знает, что поступил неправильно".
"Он тяжело это переживает. Это нормально, ведь он человек. Каждый игрок нуждается в поддержке болельщиков", – цитирует Эмери Daily Mirror.
29.10.2019 18:00
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Последние комментарии:
Безяйцовый коуч для бесхарактерной команды, тренеришка и гейклуб созданы друг для друга.
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Поскорей избавиться бы от него. Там уже игроков предостаточно.
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Ну что за членососы, команда катится по наклонной, и это только начало, пистес что творится вообще, команда бесхребетных ублюдков, мне тяжело смотреть во что превращается Арсенал(((((((
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Говорил же, когда его покупали, что хлебнут канониры с ним горя, хоть и надрачивали на него тогда. Отморозком он был ещё в Боруссии, да и наверное с юных лет. И ладно бы это было каким-то реальным усилением, а то так, ниочём.
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Да, надо взять у Эмери стволовые клетки, омолодить Венгера и идти наконец к новому чемпионству...
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При Венгере такой хуини не было
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