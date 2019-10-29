New Balance подала апелляцию после проигранного "Ливерпулю" суда
Компания New Balance подала апелляцию после проигранной "Ливерпулю" судебной тяжбы.
На прошлой неделе, после трех дней слушаний, Высокий суд отверг претензии New Balance к "Ливерпулю", установив, что американская компания не смогла сделать столь же выгодное предложение мерсисайдскому клубу о сотрудничестве, как Nike.
Казалось бы, перед "красным" загорелся зеленый свет, чтобы обзавестись новым техническим спонсором, однако New Balance не желает отступать и сегодня официально воспользовалась своим право на апелляцию.
Таким образом, теперь Апелляционный суд должен принять решение о том, будет ли это дело пересмотрено. Когда это произойдет, пока неясно.
Liverpool Echo напоминает, что спонсорский контракт с New Balance стоимостью 30 миллионов фунтов в год истекает уже в конце этого сезона. С Nike у "красных" есть принципиальная договоренность насчет пятилетнего соглашения.
29.10.2019 17:00
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Без шансов! Клопп там всем наротировал.
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И в судах нагибают мир.
Мне кажется со временем Ливерпуль займет место США в качестве владыки планеты.
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Если посмотреть каким клубам/нац.сборным НБ шьёт шмот, то причина по которой они так прицепились к Ливерпулю, понятна сразу. Выгода. На Селтике, Порту и прочих Костариках, деньги не заработать. Ливерпуль тоже хочет заработать, но НБ топчется на месте. Вместо обещанных магазинов - фикции.
Есть хорошая статья на Спортс.ру
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