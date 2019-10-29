Джек Родуэлл не получил контракт в "Роме"

"Рома" решила не предлагать контракт бывшему полузащитнику "Манчестер Сити", "Эвертона" и "Сандерленда" Джеку Родуэллу.

На прошлой неделе стало известно, что Родуэлл, находящийся без клуба после расставания с "Блэкберном" в конце прошлого сезона, отправился в Рим на медицинское обследование.



Доктора "Ромы" в течение 48 часов осматривали 28-летнего англичанина, проведя серию медицинских тестов, однако затем, сообщает Sky Sports, клуб Серии А решил отказаться от услуг Джека — даже несмотря на свою эпидемию травм и доступность Родуэлла как свободного агента.



По всей видимости, "Рому" разочаровала физическая форма Родуэлла, который известен своей склонностью к травмам — в свое время Джек сыграл только 16 матчей за два сезона в "Сити".