Джек Родуэлл не получил контракт в "Роме"

Джек Родуэлл "Рома" решила не предлагать контракт бывшему полузащитнику "Манчестер Сити", "Эвертона" и "Сандерленда" Джеку Родуэллу.

На прошлой неделе стало известно, что Родуэлл, находящийся без клуба после расставания с "Блэкберном" в конце прошлого сезона, отправился в Рим на медицинское обследование.

Доктора "Ромы" в течение 48 часов осматривали 28-летнего англичанина, проведя серию медицинских тестов, однако затем, сообщает Sky Sports, клуб Серии А решил отказаться от услуг Джека — даже несмотря на свою эпидемию травм и доступность Родуэлла как свободного агента.

По всей видимости, "Рому" разочаровала физическая форма Родуэлла, который известен своей склонностью к травмам — в свое время Джек сыграл только 16 матчей за два сезона в "Сити".


Метки Родуэлл, Рома

Автор mihajlo   

Дата 29.10.2019 16:00

Количество просмотров Просмотров: 961

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. electric 29.10.2019 16:39 # electric
    Цыгане нах не нужны никому. Топори

    (ответить)

  2. bes-ter 29.10.2019 16:37 # bes-ter
    Талант то есть... жаль парня.

    (ответить)

  3. raimbek1 29.10.2019 16:24 # raimbek1
    Дорогие стекло

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: