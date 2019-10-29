Сульшер: "Фред займет позицию Погба"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер сообщил, что собирается использовать полузащитника Фреда на позиции Поля Погба в ближайших матчах.

Как известно, из-за рецидива травмы лодыжки Погба придется задержаться в лазарете до декабря. Справиться со столь серьезной потерей Сульшер надеется благодаря Фреду, который выходил в стартовом составе на четыре из пяти последних матчей "Юнайтед".



"На какое-то время Фред, наверное, займет позицию Поля. Он великолепно выступает за нас".



"Нет смысла говорить о том, кто будет долго отсутствовать. Поль не выйдет на поле и не поможет нам, пока не выздоровеет".



"Поль играл блестяще, и он тот креативный полузащитник, который нам необходим, но теперь время для других проявить себя", — цитирует Сульшера ESPN.