"Арсенал" опасается ухода Обамеянга и Лакасетта в конце сезона

"Арсенал" опасается ухода своих звездных нападающих Пьер-Эмерика Обамеянга и Александра Лакасетта, если не вернется в Лигу Чемпионов на будущий год.

Этот сезон — третий подряд, что "канониры" проводят вне элитного европейского турнира. "Арсеналу" никак не удается вернуться в Лигу Чемпионов — ни через Премьер-Лигу, ни через победу в Лиге Европы.



Как утверждает The Telegraph, главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери отлично понимает, что ему будет сложно сохранить свою работу, если он не вернет клуб в Лигу Чемпионов.



Непопадание в Лигу Чемпионов может иметь последствия не только для Эмери — на "Эмирейтс" опасаются, что Обамеянг и Лакасетт, забившие на двоих 87 голов во всех турнирах, задумаются об уходе из клуба, чтобы реализовать свои амбиции.



Ни Пьер-Эмерик, ни Александр до сих пор не заключили новые контракты, словно выжидая, как будет складываться этот сезон для "Арсенала", и это вызывает тревогу у боссов лондонского клуба.