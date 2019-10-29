Милнер: "VAR разрушает атмосферу"

Джеймс Милнер Полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер считает, что система VAR приносит больше вреда, чем пользы.

В 10 первых турах Премьер-Лиги сезона 2019/20 работа системы видеопомощи рефери оставила противоречивое впечатление — VAR применяется избирательно и, как оказалось, не исправляет все ошибки.

Отмененные голы и длительные паузы стали неотъемлемой частью матчей с VAR, и это печалит Милнера.

"Технология фиксации голов невероятна — немедленное решение, черное или белое".

"А вот с VAR очень сложно. После принятых решений остаются разные мнения, и эта система разрушает атмосферу", — сообщил Милнер The Guardian.


Метки VAR, Ливерпуль, Милнер

Автор mihajlo   

Дата 29.10.2019 13:00

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  1. wolfsmensch 29.10.2019 14:08 # wolfsmensch
    ay, farot, ну что я говорил? чудят судьи, а виноват ВАР. спецом пытаются дискредитировать систему. ну уж нет. похер мне на эмоции, главное, чтобы количество результативных судейских ошибок и судейское влияние было сведено к минимуму

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  2. gerrard08 29.10.2019 13:48 # gerrard08
    Благодаря вар мы там где должны быть и вместе с ней зачастую преобладает справедливость. Справедливость > мифическая атмосфера.

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  3. idalgo 29.10.2019 13:44 # idalgo
    Что скажет Лоурен?это как-то больше интересно

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  4. smokekush 29.10.2019 13:29 # smokekush
    Мнение этого ноунейма кого-то интересует???

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  5. fanat-united 29.10.2019 13:21 # fanat-united
    ВАР разрушает скаузерский дельфинарий, что очень хорошо

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  6. ray-black 29.10.2019 13:20 # ray-black
    Есть такое ощущение. Теперь даже голу порадоваться толком не получается. Потому как еще неизвестно что скажет VAR. А после пары минут выяснений эмоции уже не те. Без эмоций как то игра превращается в соревнование роботов, а не живых людей.

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  7. mancunia-planet 29.10.2019 13:15 # mancunia-planet
    Политизирован этот спорт, остановки при чём не всегда приводят к верному решению. Чинуши легко могут влиять на результат. А кто современные чины сегодня? Правильно - пидарасы.

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  8. tyhonovecky 29.10.2019 13:07 # tyhonovecky
    О, Петух закукарекал

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  9. naby-keita 29.10.2019 13:05 # naby-keita
    Всех на кол

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