Милнер: "VAR разрушает атмосферу"
Полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер считает, что система VAR приносит больше вреда, чем пользы.
В 10 первых турах Премьер-Лиги сезона 2019/20 работа системы видеопомощи рефери оставила противоречивое впечатление — VAR применяется избирательно и, как оказалось, не исправляет все ошибки.
Отмененные голы и длительные паузы стали неотъемлемой частью матчей с VAR, и это печалит Милнера.
"Технология фиксации голов невероятна — немедленное решение, черное или белое".
"А вот с VAR очень сложно. После принятых решений остаются разные мнения, и эта система разрушает атмосферу", — сообщил Милнер The Guardian.
29.10.2019 13:00
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ay, farot, ну что я говорил? чудят судьи, а виноват ВАР. спецом пытаются дискредитировать систему. ну уж нет. похер мне на эмоции, главное, чтобы количество результативных судейских ошибок и судейское влияние было сведено к минимуму
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Благодаря вар мы там где должны быть и вместе с ней зачастую преобладает справедливость. Справедливость > мифическая атмосфера.
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Что скажет Лоурен?это как-то больше интересно
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Мнение этого ноунейма кого-то интересует???
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ВАР разрушает скаузерский дельфинарий, что очень хорошо
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Есть такое ощущение. Теперь даже голу порадоваться толком не получается. Потому как еще неизвестно что скажет VAR. А после пары минут выяснений эмоции уже не те. Без эмоций как то игра превращается в соревнование роботов, а не живых людей.
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Политизирован этот спорт, остановки при чём не всегда приводят к верному решению. Чинуши легко могут влиять на результат. А кто современные чины сегодня? Правильно - пидарасы.
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О, Петух закукарекал
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Всех на кол
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