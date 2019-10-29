Милнер: "VAR разрушает атмосферу"

Полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер считает, что система VAR приносит больше вреда, чем пользы.

В 10 первых турах Премьер-Лиги сезона 2019/20 работа системы видеопомощи рефери оставила противоречивое впечатление — VAR применяется избирательно и, как оказалось, не исправляет все ошибки.



Отмененные голы и длительные паузы стали неотъемлемой частью матчей с VAR, и это печалит Милнера.



"Технология фиксации голов невероятна — немедленное решение, черное или белое".



"А вот с VAR очень сложно. После принятых решений остаются разные мнения, и эта система разрушает атмосферу", — сообщил Милнер The Guardian.