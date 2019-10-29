Эмери посоветуется с игроками "Арсенала" насчет Джаки

Гранит Джака Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери проведет консультации с игроками, прежде чем решить, оставить ли капитанскую повязку у полузащитника Гранита Джаки.

Напомним, Джака повел себя очень некрасиво, будучи замененным во втором тайме матча Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас" в минувшее воскресенье. Гранит даже выкрикнул ругательство в толпу, покидая поле "Эмирейтс".

Ранее в этом сезоне Эмери не хватило духа самостоятельно выбрать капитана команды, поэтому он переложил ответственность на игроков, победителем голосования среди которых вышел как раз Джака.

Теперь, утверждает Daily Mail, Унаи снова прибегнул к помощи игроков. В ближайшие дни испанский тренер опросит подопечных насчет поступка Джаки и того, может ли Гранит остаться капитаном.

Эмери опасается, что, если он сразу примет решение забрать повязку у Джаки, то вызовет недовольство в раздевалке — Унаи и так находится на грани потеря контроля над командой после ряда неудачных матчей на старте сезона.

Добавим, сам Джака до сих пор не принес извинений за свое поведение — социальные сети Гранита молчат с субботы.


Метки Арсенал, Джака, капитаны, Эмери

Автор mihajlo   

Дата 29.10.2019 12:00

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Последние комментарии:




  1. chr1s8rown 29.10.2019 12:17 # chr1s8rown
    Геи далбоебы . Они должны радоватся что игроки уровня хчаки играют за гг.

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  2. flamic 29.10.2019 12:06 # flamic
    хаха, посоветуется. пусть еще в оон письмо напишет. вдруг там совет дадут

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  3. mixmaster 29.10.2019 12:05 # mixmaster
    пусть лучше посоветуется, должен ли он тренером оставаться

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  4. lfcynwa 29.10.2019 12:02 # lfcynwa
    по-хорошему, игрокам и тренеру публично нужно заявить, что они за Джаку, а Джаке отказаться от капитанской повязки добровольно. Не хватало сейчас только срача с болельщиками

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