Эмери посоветуется с игроками "Арсенала" насчет Джаки

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери проведет консультации с игроками, прежде чем решить, оставить ли капитанскую повязку у полузащитника Гранита Джаки.

Напомним, Джака повел себя очень некрасиво, будучи замененным во втором тайме матча Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас" в минувшее воскресенье. Гранит даже выкрикнул ругательство в толпу, покидая поле "Эмирейтс".



Ранее в этом сезоне Эмери не хватило духа самостоятельно выбрать капитана команды, поэтому он переложил ответственность на игроков, победителем голосования среди которых вышел как раз Джака.



Теперь, утверждает Daily Mail, Унаи снова прибегнул к помощи игроков. В ближайшие дни испанский тренер опросит подопечных насчет поступка Джаки и того, может ли Гранит остаться капитаном.



Эмери опасается, что, если он сразу примет решение забрать повязку у Джаки, то вызовет недовольство в раздевалке — Унаи и так находится на грани потеря контроля над командой после ряда неудачных матчей на старте сезона.



Добавим, сам Джака до сих пор не принес извинений за свое поведение — социальные сети Гранита молчат с субботы.