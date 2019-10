Прогнозы на матчи вторника в Кубке Лиги

Во вторник 29 октября будут сыграны первые пять матчей 1/8 финала Кубка английской Лиги. Кроме представителей Премьер-Лиги, мы увидим здесь команды из Лиги Два "Кроули" и "Колчестер", а также представителей Лиги Один в лице "Оксфорда", "Сандерленда" и "Бертона". Вашему вниманию — предматчевая статистика и прогнозы по Кубку Лиги.





ЭВЕРТОН — УОТФОРД

Вторник, 29 октября, 22:45



В последнее время отношения между "Уотфордом" и "Эвертоном" накалились — в первую очередь из-за персоны Марку Силвы, которого "ириски" переманили к себе, во вторую — из-за ушедшего с ним Ришарлисона и попыток "Эвертона" забрать к себе другого лидера "Уотфорда" в лице Дукуре. Обе команды неудачно стартовали в чемпионате и нуждаются в положительных эмоциях от кубковых матчей. В предыдущем раунде "Эвертон" использовал основной состав, заявив о желании пройти как можно дальше в Кубке Лиги, потому — "ириски" будут фаворитом матча.



Ключевая статистика от Who Scored



- "Эвертон" не проигрывал в шести последних встречах на "Гудисон Парк" с "Уотфордом";

- "Уотфорд" завершил вничью три последних матча в чемпионате;

- "ириски" выиграли три последних домашних матча с "Уотфордом" в один мяч;

- пять из шести последних встреч между этим командами завершились минимальными победами хозяев.



Прогноз Who Scored: 1:0

Рекомендация для ставки от Who Scored: Победа "Эвертона" — 1.6 в БК Фонбет



МАНЧЕСТЕР СИТИ — САУТГЕМПТОН

Вторник, 29 октября, 22:45



"Манчестер Сити" — действующий обладатель Кубка Лиги, уважительно относящийся ко всем внутренним кубковым соревнованиям. "Саутгемптон" недавно играл в финале этого турнира и был близок к победе в матче с "Манчестер Юнайтед", но сейчас больше думает о недавнем матче с "Лестером", где "святые" проиграли 0:9. Команде Ральфв Хазенхюттля важно не допустить повторения пятничной истории, так как два разгрома кряду могут пагубно сказаться на психологии коллектива, потому — стоит ждать от "святых" большого желания проявить себя. Угроза еще одного разгрома вполне реальна, так как последний раз на стадионе "Сити" "святые" как проиграли 6:1.



Ключевая статистика от Who Scored



- "Манчестер Сити" выиграл пять последних встреч с "Саутгемптоном";

- уже на выходных команды сыграют между собой снова — в чемпионате;

- "Сити" разгромил двух своих последних соперников — "Аталанту" (5:1) и "Астон Виллу" (3:0).



Прогноз Who Scored: 3:0

Рекомендация для ставки от Who Scored: "Манчестер Сити" с форой (-2.5) — 1.85 в БК Фонбет



БЕРТОН АЛЬБИОН — ЛЕСТЕР

Вторник, 29 октября, 22:45



"Бертон Альбион" традиционно успешно выступает в кубковых соревнованиях — в прошлом сезоне команда Найджела Клафа добралась до полуфинала, где уступила "Манчестер Сити", одолев по дороге ряд клубов из Премьер-Лиги — "Бернли" и "Астон Виллу". Сейчас "пивовары" обитают в середине таблицы в Лиге Один, но готовы дать бой команде Брендана Роджерса, которая наверняка сыграет в экспериментальном составе. У "Лестера" очень хорошо идут дела в чемпионате, и "лисам" сейчас нет смысла распылять силы на кубковые соревнования, но даже резервисты "лис" достаточно сильны для того, чтобы одолеть "Бертон".



Ключевая статистика от Who Scored



- в 14 последних матчах Кубка Лиги "Бертон" проигрывал только "Ливерпулю", "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити";

- в шести последних домашних матчах Кубка Лиги "пивовары" выиграли пять раз, пропустив всего четыре гола;

- в последнем матче Кубка Лиги между этими командами "Бертон" победил 2:4 на поле "Лестера".



Прогноз Who Scored: 0:3

Рекомендация для ставки от Who Scored: "Лестер" с форой (-1.5 ) — 1.95 в БК Фонбет



КРОУЛИ ТАУН — КОЛЧЕСТЕР

Вторник, 29 октября, 22:45



Жребию было угодно свести две команды из Лиги Два в Кубке Лиги между собой, что было очень справедливо, но не вызвало большой радости ни у "Кроули", ни у "Колчестера". Маленькие команды в кубках больше всего ждут попадания на большие клубы, с которыми можно разделить выручку за продажу билетов на большом стадионе, да и просто попробовать себя в матче с сильным соперником. "Колчестер" сейчас выступает в чемпионате лучше "Кроули", но на своем поле "Таун" совсем недавно обыграл "Юнайтед".



Ключевая статистика от Who Scored



- команды встречались здесь же в октябре и тогда в рамках чемпионата "Кроули" победил "Колчестер" 2:1;

- "Кроули" побеждал в трех встречах из шести последних, но в других трех успех праздновал "Колчестер";

- в трех последних встречах между этими командами судьи вынимали из кармана красную карточку трижды.



Прогноз Who Scored: 1:2

Рекомендация для ставки от Who Scored: Победа "Колчестера" — 2.65 в БК Фонбет



ОКСФОРД ЮНАЙТЕД — САНДЕРЛЕНД

Вторник, 29 октября, 22:45



Жребий был настолько справедлив, что свел между собой не только команды из Лиги Два, но и двух из трех представителей Лиги Один, соперничающих за право повыситься в классе и сыграть в следующем сезоне в Чемпионшипе. После трех побед кряду" быки" из Оксфорда сумели подняться в зону плей-офф и обойти в том числе и "Сандерленд", который сейчас занимает восьмую позицию. "Черные коты" очень плохо играют на выезде, уступив в трех последних матчах за пределами "Стэдиум оф Лайт".



Ключевая статистика от Who Scored



- в этом сезоне команды играли между собой в первом туре Лиги Один, поделив очки в Сандерленде — 1:1;

- более того — три последние встречи между "Оксфордом" и "Сандерлендом" завершились с одинаковым счетом 1:1;

- "Оксфорд" выиграл три последних матча чемпионата.



Прогноз Who Scored: 1:0

Рекомендация для ставки от Who Scored: Победа "Оксфорда" — 2.45 в БК Фонбет



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru