"Юнайтед" нашел замену Погба в "Лилле"

Бубакари Сумаре "Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к полузащитнику "Лилля" Бубакари Сумаре как к потенциальной замене для Поля Погба.

Как известно, Погба не скрывал своего желания покинуть "Олд Траффорд" минувшим летом, и пока Поль не делал никаких намеков на то, что он поменял свои планы на будущее и хочет остаться.

Высокая вероятность ухода Погба заставила "Юнайтед" выйти на рынок в поисках полузащитника похожего типажа, и внимание "красных дьяволов" привлек талантливый Сумаре.

Скауты "Юнайтед" уже несколько раз просматривали Бубакари в этом сезоне, в том числе на матче "Лилля" в Лиге Чемпионов против "Валенсии" на прошлой неделе, когда 20-летний француз проявил себя с лучшей стороны.

Добавим, что действующий контракт Сумаре истекает уже в конце этого сезона, однако "Лилль" не теряет надежд склонить свою восходящую звезду к новой сделке.


Метки Лилль, Манчестер Юнайтед, Сумаре

Автор mihajlo   

Дата 29.10.2019 11:00

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  1. smokekush 29.10.2019 11:38 # smokekush
    Его и мэддисона запакуйте пжлс

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  2. mickey 29.10.2019 11:26 # mickey
    Мэдисон, Санчо, Холланд &#128293;

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  3. mancunia-planet 29.10.2019 11:12 # mancunia-planet
    Только Мэдисон

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