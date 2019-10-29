"Юнайтед" нашел замену Погба в "Лилле"

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к полузащитнику "Лилля" Бубакари Сумаре как к потенциальной замене для Поля Погба.

Как известно, Погба не скрывал своего желания покинуть "Олд Траффорд" минувшим летом, и пока Поль не делал никаких намеков на то, что он поменял свои планы на будущее и хочет остаться.



Высокая вероятность ухода Погба заставила "Юнайтед" выйти на рынок в поисках полузащитника похожего типажа, и внимание "красных дьяволов" привлек талантливый Сумаре.



Скауты "Юнайтед" уже несколько раз просматривали Бубакари в этом сезоне, в том числе на матче "Лилля" в Лиге Чемпионов против "Валенсии" на прошлой неделе, когда 20-летний француз проявил себя с лучшей стороны.



Добавим, что действующий контракт Сумаре истекает уже в конце этого сезона, однако "Лилль" не теряет надежд склонить свою восходящую звезду к новой сделке.