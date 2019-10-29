Кейта: "У Клоппа нет фаворитов среди игроков"
Полузащитник "Ливерпуля" Наби Кейта заявил, что у главного тренера Юргена Клоппа нет любимчиков среди игроков.
В данный момент Кейта все еще пытается пробиться в стартовый состав "красных", чему мешают регулярно возникающие болячки.
Вместе с тем Наби знает, что ему гарантировано справедливое отношение тренера, который всех игроков воспринимает одинаково.
"Я не думаю, что у него есть какие-либо фавориты, или он выбирает игроков ради особого упоминания. Он разговаривает очень свободно и открыто со всем игроками. Ему нравится смеяться и шутить, и у него очень легкие отношения со всеми игроками".
"Можно ли назвать Садио Мане его фаворитом? Если я смогу достичь уровня Мо (Салаха) и Садио, возможно, однажды и я стану его фаворитом", — сообщил Кейта Sky Sports.
29.10.2019 10:50
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