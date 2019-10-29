"Ливерпуль" позволит Матипу отдохнуть до конца ноября
Защитник "Ливерпуля" Жоэль Матип может вернуться в строй только после следующего международного перерыва.
За последний месяц Матип сыграл только один матч. Получив ушиб колена против "Шеффилд Юнайтед" 28 сентября, после трех недель восстановления Жоэль вернулся к поединку против "Манчестер Юнайтед", но лишь усугубил свое состояние.
Как сообщает The Guardian, теперь "красные" собираются дать 28-летнему камерунцу возможность тщательно поправить свое здоровье.
Матип едва ли появится на поле до ближайшего международного перерыва, а это означает, что он пропустит матчи против "Арсенала" в Кубке Лиги, против "Астон Виллы" и "Манчестер Сити" в Премьер-Лиге, против "Генка" в Лиге Чемпионов.
Добавим, что в трех последних матчах главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп предпочитал использовать Деяна Ловрена на месте Матипа, а не Джо Гомеса.
29.10.2019 09:00
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Последние комментарии:
Вот это конечно провал. Боец там накуралесит по-любому
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Как же можно было так лохануться? Против МС обязательно должен выйти ппц
Гомес без практики забыл как обороняться
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блэт клопп плз не тупи
ставь гамеса
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Пзда. Ловренок котомок фейлов насоберет
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ловруха тащи
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Бляяяя. Очень херово терять в предверии игры с сити лучшего нашего цз на данный момент
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