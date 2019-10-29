"Ливерпуль" позволит Матипу отдохнуть до конца ноября

Жоэль Матип Защитник "Ливерпуля" Жоэль Матип может вернуться в строй только после следующего международного перерыва.

За последний месяц Матип сыграл только один матч. Получив ушиб колена против "Шеффилд Юнайтед" 28 сентября, после трех недель восстановления Жоэль вернулся к поединку против "Манчестер Юнайтед", но лишь усугубил свое состояние.

Как сообщает The Guardian, теперь "красные" собираются дать 28-летнему камерунцу возможность тщательно поправить свое здоровье.

Матип едва ли появится на поле до ближайшего международного перерыва, а это означает, что он пропустит матчи против "Арсенала" в Кубке Лиги, против "Астон Виллы" и "Манчестер Сити" в Премьер-Лиге, против "Генка" в Лиге Чемпионов.

Добавим, что в трех последних матчах главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп предпочитал использовать Деяна Ловрена на месте Матипа, а не Джо Гомеса.


Метки Ливерпуль, Матип, травмы

Автор mihajlo   

Дата 29.10.2019 09:00

Количество просмотров Просмотров: 874

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  1. andrew10 29.10.2019 10:29 # andrew10
    Вот это конечно провал. Боец там накуралесит по-любому

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  2. vyrentz 29.10.2019 10:26 # vyrentz
    Как же можно было так лохануться? Против МС обязательно должен выйти ппц

    Гомес без практики забыл как обороняться

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  3. tursa 29.10.2019 09:43 # tursa
    блэт клопп плз не тупи
    ставь гамеса

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  4. beatles-red 29.10.2019 09:31 # beatles-red
    Пзда. Ловренок котомок фейлов насоберет

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  5. uyga 29.10.2019 09:14 # uyga
    ловруха тащи

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  6. gerrard08 29.10.2019 09:11 # gerrard08
    Бляяяя. Очень херово терять в предверии игры с сити лучшего нашего цз на данный момент

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