"Ливерпуль" позволит Матипу отдохнуть до конца ноября

Защитник "Ливерпуля" Жоэль Матип может вернуться в строй только после следующего международного перерыва.

За последний месяц Матип сыграл только один матч. Получив ушиб колена против "Шеффилд Юнайтед" 28 сентября, после трех недель восстановления Жоэль вернулся к поединку против "Манчестер Юнайтед", но лишь усугубил свое состояние.



Как сообщает The Guardian, теперь "красные" собираются дать 28-летнему камерунцу возможность тщательно поправить свое здоровье.



Матип едва ли появится на поле до ближайшего международного перерыва, а это означает, что он пропустит матчи против "Арсенала" в Кубке Лиги, против "Астон Виллы" и "Манчестер Сити" в Премьер-Лиге, против "Генка" в Лиге Чемпионов.



Добавим, что в трех последних матчах главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп предпочитал использовать Деяна Ловрена на месте Матипа, а не Джо Гомеса.