"Интер" надеется подписать Вертонгена свободным агентом

Ян Вертонген "Интер" надеется подписать защитника "Тоттенхэма" Яна Вертонгена свободным агентом по окончании сезона.

Как и у Тоби Алдервейрелда с Кристианом Эриксеном, контракт Вертонгена тоже истекает в конце этого сезона, и пока нет никаких намеков на то, что Ян продлит сотрудничество со "шпорами".

Как сообщает The Guardian, эта ситуация не осталась без внимания со стороны "Интера". На самом деле клуб Серии А проявлял интерес к Вертонгену еще минувшим летом, но тогда не смог его себе позволить.

Недавно "Тоттенхэм" сообщил "Интеру", чтобы тот не надеялся приобрести Вертонгена в январе по сниженной цене. "Шпоры" настроены сохранить 32-летнего бельгийца до конца сезона, даже если не смогут договориться о новой сделке.

В сложившейся ситуации "Интеру" придется запастись терпением. Но при этом клуб Антонио Конте может попытаться уже в январе заключить предварительный контракт с экс-игроком "Аякса".


Метки Вертонген, Интер, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 29.10.2019 08:00

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Последние комментарии:




  1. beatles-red 29.10.2019 08:27 # beatles-red
    Италяшки как обычно охотятся за свободными агентами. И заберут на изи

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  2. liverfun 29.10.2019 08:12 # liverfun
    Знатно, конечно, леви проебался, причем дважды. никак не рассчитывал, что основа откажется от новых контрактов, а как понял к чему дело идет, то и продать их не смог, требуя неадекватные деньги. В итоге максимально провальный вариант вышел из-за жадности

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