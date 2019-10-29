"Интер" надеется подписать Вертонгена свободным агентом

"Интер" надеется подписать защитника "Тоттенхэма" Яна Вертонгена свободным агентом по окончании сезона.

Как и у Тоби Алдервейрелда с Кристианом Эриксеном, контракт Вертонгена тоже истекает в конце этого сезона, и пока нет никаких намеков на то, что Ян продлит сотрудничество со "шпорами".



Как сообщает The Guardian, эта ситуация не осталась без внимания со стороны "Интера". На самом деле клуб Серии А проявлял интерес к Вертонгену еще минувшим летом, но тогда не смог его себе позволить.



Недавно "Тоттенхэм" сообщил "Интеру", чтобы тот не надеялся приобрести Вертонгена в январе по сниженной цене. "Шпоры" настроены сохранить 32-летнего бельгийца до конца сезона, даже если не смогут договориться о новой сделке.



В сложившейся ситуации "Интеру" придется запастись терпением. Но при этом клуб Антонио Конте может попытаться уже в январе заключить предварительный контракт с экс-игроком "Аякса".