Николас уверен, что Джака больше не сыграет за "Арсенал"

Экс-нападающий "Арсенала" Чарли Николас считает, что своим поступком в матче против "Кристал Пэлас" капитан "канониров" Гранит Джака поставил крест на своей карьере в клубе.

Будучи замененным во время воскресного матча Премьер-Лиги на "Эмирейтс" (2:2), Джака повел себя очень некрасиво по отношению к зрителям и вдобавок нецензурно выругался в их адрес.



По информации Sky Sports, в ближайшие дни руководство "Арсенала" встретится со швейцарским полузащитником, чтобы обсудить, останется ли Джака капитаном команды. Однако Николас убежден, что Гранита нужно не просто лишить повязки, а изгнать из клуба.



"Мои симпатии в отношении него связаны не с его реакцией на замену, а с тем, что он был выбран капитаном своими партнерами по команде".



"Главный тренер переложил эту ответственность на игроков, тогда как всем было очевидно, что "Арсеналу" сложно найти явного лидера в своих рядах. Он же просто является популярной фигурой в раздевалке".



"В каком-то отношении он является командным игроком, но его действия, которые мы наблюдали в воскресенье, просто неприемлемы. Джака может быть действующим капитаном, но я не думаю, что после этого уикенда мы еще когда-нибудь увидим его в качестве капитана. Тот факт, что он немедленно не извинился перед фанатами за свое поведение, говорит о том, что он, вероятно, расстроен и зол".



"Я могу себе представить, в сколь ужасном положении он находится прямо сейчас, но такую злость нужно контролировать. Будучи более-менее значимым футболистом, особенно на высоком уровне, ты должен быть быть стойким к критике. Иначе ты не футболист".



"Невозможно постоянно быть на вершине. Думаете игроков вроде Месси и Роналду никогда не критикуют? С каждым это время от времени происходит".



"Он представляет "Арсенал" в качестве капитана, и недопустимо думать, что ты важнее всех в клубе. Он повел себя отвратительно, и я не вижу у него будущего в клубе".



"Думаю, боссы "Арсенала" — и не только Унаи Эмери — смотрят на это и думают: каким должен быть "Арсенал"? Этот клуб обладает великой историй, за него выступали волшебные игроки, но если у клуба нет поддержки, значит у него нет души, нет сердцебиения".



"Толпа всегда будет важным элементом этого футбольного клуба, и если кто-нибудь думает, что он важнее и лучше кого-нибудь другого, имеющего отношение к этому клубу, тогда ему нужно лечиться".



"Я буду удивлен, если он когда-нибудь снова сыграет за "Арсенал" в какой-либо роли", — сообщил Николас Sky Sports.