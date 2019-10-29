Милнер надеется договориться с "Ливерпулем" о новом контракте

Полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер заявил, что надеется договориться со своим клубом о новом контракте.

Предстоящей зимой Милнеру исполнится 34, но даже в таком возрасте он остается ключевым игроком для главного тренера Юргена Клоппа. В этом сезоне Джеймс сыграл уже 11 матчей за "красных" в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов.



И хотя действующий контракт Милнера истекает в конце этого сезона, экс-игрок "Манчестер Сити" чувствует себя прекрасно и хотел бы задержаться на этом уровне.



"Несколько лет назад кое-кто говорил мне, что мне придется беречь себя в тренировках и чуть больше заботиться о себе".



"Я не согласен. Мне кажется, что, чем больше я напрягаю себя, тем выше становится мой уровень физической готовности. Я по-прежнему очень хорошо себя чувствую — без разницы относительно того, что было шесть лет назад".



"Мой контракт с "Ливерпулем" истекает в конце сезона, но я надеюсь, мы о чем-нибудь договоримся. Я хочу продолжать выступать на высочайшем уровне как можно дольше", — сообщил Милнер The Guardian.