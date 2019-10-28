Сульшер: "Они были словно Шерингем и Сульшер!"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер сравнил своих нападающих Маркуса Рэшфорда и Антони Мартиаля со связкой Тедди Шерингема и себя.

Дождавшись возвращения Мартиаля из лазарета, Сульшер, наконец, получил возможность сыграть в двух центральных нападающих.



Выйдя вместе против "Норвича" в воскресенье, Маркус и Антони не забили по пенальти, но оба исправились, отличившись с игры и поспособствовав первой за много месяцев выездной победе "красных дьяволов" в Премьер-Лиге со счетом 1:3.



Сульшер остался в восторге от взаимодействия своих подопечных и даже сравнил их с дуэтом форвардов, который помог "Юнайтед" сделать треб в 1999 году.



"Они были словно Шерингем и Сульшер! Было замечательно видеть, как они взаимодействуют. Конечно, нам не хватало Антони в последние два месяца, и это замечательно, что он вернулся и может играть вместе с Маркусом — их связка будет только крепнуть и становиться лучше", — цитирует Сульшера The Independent.