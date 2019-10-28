Смоллинг, вероятно, вернется в "Юнайтед"

Вопреки слухам, "Манчестер Юнайтед" не обсуждал и не планирует обсуждать постоянный трансфер защитника Криса Смоллинга в "Рому".

На прошлой неделе в прессе появились слухи, что "Юнайтед" и "Рома" провели встречу относительно выкупа Смоллинга, который в этом сезоне выступает за итальянский клуб на правах аренды.



Однако Sky Sports удалось выяснить, что такой встречи не было. Более того, на "Олд Траффорд" ожидают, что по окончании сезона 29-летний англичанин вернется в Манчестер.



К настоящему моменту Смоллинг успел сыграть только шесть матчей за римлян, которые в данный момент занимают пятое место в Серии А и чья трансферная активность в будущем во многом будет зависеть от попадания в Лигу Чемпионов.