"Интер" включил Матича в список своих целей на январь

Неманья Матич Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич находится в списке трансферных целей "Интера" на зимнее окно.

В этом сезоне Матич вчистую проигрывает конкуренцию на своей позиции молодому Скотту Мактоминею, приняв участие лишь в пяти матчах.

Ранее сам Неманья говорил, что не привык сидеть в запасе и не будет с этим мириться, намекая на готовность покинуть "Олд Траффорд".

Прийти 31-летнему сербу на выручку в столь сложной ситуации готов его бывший наставник по "Челси" Антонио Конте, с которым он успел провести один сезон до отъезда в "Юнайтед" в 2017 году.

По информации Sky Sports, Матич является одной из трансферных целей "Интера", который находится в поисках усиления на вторую половину этого сезона.


Метки Интер, Манчестер Юнайтед, Матич

Автор mihajlo   

Дата 28.10.2019 21:00

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Последние комментарии:




  1. mancunia-planet 28.10.2019 22:03 # mancunia-planet
    Интер, спасибо вам. Лукаку дно, Санчес инвалид)

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  2. imf-tau 28.10.2019 21:26 # imf-tau
    Еще один к Конте, найс.

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