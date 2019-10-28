"Интер" включил Матича в список своих целей на январь
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич находится в списке трансферных целей "Интера" на зимнее окно.
В этом сезоне Матич вчистую проигрывает конкуренцию на своей позиции молодому Скотту Мактоминею, приняв участие лишь в пяти матчах.
Ранее сам Неманья говорил, что не привык сидеть в запасе и не будет с этим мириться, намекая на готовность покинуть "Олд Траффорд".
Прийти 31-летнему сербу на выручку в столь сложной ситуации готов его бывший наставник по "Челси" Антонио Конте, с которым он успел провести один сезон до отъезда в "Юнайтед" в 2017 году.
По информации Sky Sports, Матич является одной из трансферных целей "Интера", который находится в поисках усиления на вторую половину этого сезона.
28.10.2019 21:00
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Интер, спасибо вам. Лукаку дно, Санчес инвалид)
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Еще один к Конте, найс.
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