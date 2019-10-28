"Интер" включил Матича в список своих целей на январь

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич находится в списке трансферных целей "Интера" на зимнее окно.

В этом сезоне Матич вчистую проигрывает конкуренцию на своей позиции молодому Скотту Мактоминею, приняв участие лишь в пяти матчах.



Ранее сам Неманья говорил, что не привык сидеть в запасе и не будет с этим мириться, намекая на готовность покинуть "Олд Траффорд".



Прийти 31-летнему сербу на выручку в столь сложной ситуации готов его бывший наставник по "Челси" Антонио Конте, с которым он успел провести один сезон до отъезда в "Юнайтед" в 2017 году.



По информации Sky Sports, Матич является одной из трансферных целей "Интера", который находится в поисках усиления на вторую половину этого сезона.