Клубы Премьер-Лиги обсудят изменение работы VAR

В следующем месяце боссы клубов Премьер-Лиги обсудят дополнение к системе VAR в виде мониторов у поля.

Как известно, работающие в поле рефери Премьер-Лиги при принятии решений вынуждены всецело доверять своим помощником из видеостудии и не могут самостоятельно посмотреть спорный эпизод.



В 100 сыгранных к настоящему моменту матчах этого сезона VAR изменила 26 решений, причем некоторые из них все равно оставались очень спорными — вроде отменного гола Сократиса Папастатопулоса в матче между "Арсеналом" и "Кристал Пэлас" накануне.



Через три недели в Лондоне состоится очередное собрание боссов клубов Премьер-Лиги, и работе VAR будет уделено большое внимание в ходе этого мероприятия.



Как сообщает The Times, клубы обсудят ряд мер по улучшению работы VAR, включая появление монитора у бровки, чтобы рефери могли своими глазами и с разных ракурсов посмотреть повторы.