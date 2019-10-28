Клубы Премьер-Лиги обсудят изменение работы VAR
В следующем месяце боссы клубов Премьер-Лиги обсудят дополнение к системе VAR в виде мониторов у поля.
Как известно, работающие в поле рефери Премьер-Лиги при принятии решений вынуждены всецело доверять своим помощником из видеостудии и не могут самостоятельно посмотреть спорный эпизод.
В 100 сыгранных к настоящему моменту матчах этого сезона VAR изменила 26 решений, причем некоторые из них все равно оставались очень спорными — вроде отменного гола Сократиса Папастатопулоса в матче между "Арсеналом" и "Кристал Пэлас" накануне.
Через три недели в Лондоне состоится очередное собрание боссов клубов Премьер-Лиги, и работе VAR будет уделено большое внимание в ходе этого мероприятия.
Как сообщает The Times, клубы обсудят ряд мер по улучшению работы VAR, включая появление монитора у бровки, чтобы рефери могли своими глазами и с разных ракурсов посмотреть повторы.
28.10.2019 20:00
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Последние комментарии:
с каких пор у англосаксов новшества через жопу внедряются?
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странно, конечно, что главный судья сам не смотрит повторы, а доверяет другому арбитру, у которого вполне может быть свой взгляд на эпизод. в итоге вроде бы вар есть, но в спорные моменты решает не главный на поле, а его коллега в комнате вар
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Что там обсуждать когда работает эта система уже. Конечно всегда когда не в их пользу будут недовольные здесь некогда небудет что всем хорошо...
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