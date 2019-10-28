Рэднапп побывал в госпитале с застрявшим в ухе наушником

Бывший наставник "Тоттенхэма", "Портсмута" и "Вест Хэма" Харри Рэднапп был вынужден отправиться в госпиталь прямо из телевизионной студии BT Sport с курьезной проблемой.

Этот инцидент случился еще 5 октября, когда Рэднапп был приглашен в качестве эксперта в телестудию, чтобы прокомментировать матч "шпор" против "Брайтона".



Однако после эфира Рэднапп не смог полностью вытащить наушник из своего уха — работники телеканала даже попытались помочь Харри плоскогубцами, но безуспешно. В результате ветеран тренерского цеха был вынужден отправиться в госпиталь.



"Когда я приехал, они вставили мне наушник, а когда я попытался его достать, кусочек отломился и застрял в моем ухе. Так что мне пришлось отправиться в местный госпиталь, чтобы достать его, потому что, чем сильнее парни пытались его достать, тем глубже он входил. Так или иначе, теперь он извлечен", — сообщил Рэднапп The Sun.



Этот инцидент, утверждает The Athletic, вызвал панику у боссов BT Sport. Отныне всем приглашенным гостям и экспертам разрешается использовать только накладную форму наушника.