Ловрен уверен, что "Ливерпуль" извлек урок из предыдущих сезонов

Деян Ловрен Защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен убежден, что на сей раз его команда лучше готова нести бремя лидерства в Премьер-Лиге благодаря ценным урокам предыдущих сезонов.

На воскресный матч Премьер-Лиги против "Тоттенхэма" Ловрен и партнеры выходили, зная, что "Манчестер Сити" накануне победил и теперь находится всего в трех очках позади.

Тем не менее, даже пропустив от "шпор" на первой минуте, "красные" не дрогнули под давлением, а наши в себе силы добыть победу со счетом 2:1. Деян видит в этом подтверждение того, что "Ливерпуль" готов стать чемпионом.

"Скажем так, с каждым сезоном мы становимся умнее и умнее. Мы определенно извлекли урок из всех предыдущих лет и знаем, под каким давлением тебе приходится играть. Мы привыкли к этому. Мы научились этому в прошлом году".

"Мы знаем, что нам нужно делать, но, как я уже сказал, давайте не будем забегать на шесть или семь месяцев вперед. Давайте двигаться матч за матчем. Это ключ ко всему", — сообщил Ловрен официальному веб-сайту "Ливерпуля".


Метки Ливерпуль, Ловрен, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 28.10.2019 18:00

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  1. tyhonovecky 28.10.2019 18:34 # tyhonovecky
    Уахахахахахах

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  2. gerrard08 28.10.2019 18:01 # gerrard08
    Лфк да. А ты уже закончился как нечто, что способно извлекать уроки.

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