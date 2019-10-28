Ловрен уверен, что "Ливерпуль" извлек урок из предыдущих сезонов

Защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен убежден, что на сей раз его команда лучше готова нести бремя лидерства в Премьер-Лиге благодаря ценным урокам предыдущих сезонов.

На воскресный матч Премьер-Лиги против "Тоттенхэма" Ловрен и партнеры выходили, зная, что "Манчестер Сити" накануне победил и теперь находится всего в трех очках позади.



Тем не менее, даже пропустив от "шпор" на первой минуте, "красные" не дрогнули под давлением, а наши в себе силы добыть победу со счетом 2:1. Деян видит в этом подтверждение того, что "Ливерпуль" готов стать чемпионом.



"Скажем так, с каждым сезоном мы становимся умнее и умнее. Мы определенно извлекли урок из всех предыдущих лет и знаем, под каким давлением тебе приходится играть. Мы привыкли к этому. Мы научились этому в прошлом году".



"Мы знаем, что нам нужно делать, но, как я уже сказал, давайте не будем забегать на шесть или семь месяцев вперед. Давайте двигаться матч за матчем. Это ключ ко всему", — сообщил Ловрен официальному веб-сайту "Ливерпуля".