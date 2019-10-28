Салах тренировался в понедельник, несмотря на больную лодыжку
Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах принял участие в тренировочном занятии в понедельник, несмотря на обострившиеся проблемы с лодыжкой.
Напомним, в матче против "Лестера" перед недавним международным перерывом Салах травмировал свою лодыжку в жестком столкновении с Хамзой Чоудури.
Мохамед вернулся в строй лишь посреди прошлой недели, приняв участие в матче Лиги Чемпионов против "Генка". И если в Бельгии Салах провел все 90 минут, то против "Тоттенхэма" накануне до финального свистка не продержался.
В общении с прессой после победы 2:1 над "шпорами" главный тренер "красных" Юрген Клопп подтвердил, что замена Салаха, реализовавшего пенальти, была вызвана обострившимися проблемами с лодыжкой.
При этом Клопп подчеркнул, что возникшие у 27-летнего египтянина проблемы незначительны.
Как сообщает Sky Sports, говорить о рецидиве травмы действительно не приходится. Спустя менее 24 часов после матча Салах уже мог тренироваться, поэтому у Мохамеда есть шансы сыграть против "Арсенала" в Кубке Лиги в среду вечером.
Также в понедельник в Мелвуде занимался защитник Жоэль Матип, хотя и отдельно от общей группы, продолжая восстановление после травмы колена.
28.10.2019 17:00
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надо дать основе отдохнуть на неделе, много поправившихся ребят нуждается в практике, плюс адриана бы увидеть, чтоб форму тоже поддерживал
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та не, на аснал можно не выпускать Ореки и Лалланы отъебyт пуканиров и без того нормально. Топарики Трент,Фаб-Робик, Ван Дик, Манэ,Суллах и Фирмач должны отдохнуть шоб уверенно нейтрализовать Астон Виллу на выходных
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