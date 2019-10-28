Салах тренировался в понедельник, несмотря на больную лодыжку

Мохамед Салах Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах принял участие в тренировочном занятии в понедельник, несмотря на обострившиеся проблемы с лодыжкой.

Напомним, в матче против "Лестера" перед недавним международным перерывом Салах травмировал свою лодыжку в жестком столкновении с Хамзой Чоудури.

Мохамед вернулся в строй лишь посреди прошлой недели, приняв участие в матче Лиги Чемпионов против "Генка". И если в Бельгии Салах провел все 90 минут, то против "Тоттенхэма" накануне до финального свистка не продержался.

В общении с прессой после победы 2:1 над "шпорами" главный тренер "красных" Юрген Клопп подтвердил, что замена Салаха, реализовавшего пенальти, была вызвана обострившимися проблемами с лодыжкой.

При этом Клопп подчеркнул, что возникшие у 27-летнего египтянина проблемы незначительны.

Как сообщает Sky Sports, говорить о рецидиве травмы действительно не приходится. Спустя менее 24 часов после матча Салах уже мог тренироваться, поэтому у Мохамеда есть шансы сыграть против "Арсенала" в Кубке Лиги в среду вечером.

Также в понедельник в Мелвуде занимался защитник Жоэль Матип, хотя и отдельно от общей группы, продолжая восстановление после травмы колена.


Метки Ливерпуль, Салах, травмы

Автор mihajlo   

Дата 28.10.2019 17:00

Количество просмотров Просмотров: 162

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. liverfun 28.10.2019 17:10 # liverfun
    надо дать основе отдохнуть на неделе, много поправившихся ребят нуждается в практике, плюс адриана бы увидеть, чтоб форму тоже поддерживал

    (ответить)

  2. dom1no 28.10.2019 17:01 # dom1no
    та не, на аснал можно не выпускать Ореки и Лалланы отъебyт пуканиров и без того нормально. Топарики Трент,Фаб-Робик, Ван Дик, Манэ,Суллах и Фирмач должны отдохнуть шоб уверенно нейтрализовать Астон Виллу на выходных

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: