Салах тренировался в понедельник, несмотря на больную лодыжку

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах принял участие в тренировочном занятии в понедельник, несмотря на обострившиеся проблемы с лодыжкой.

Напомним, в матче против "Лестера" перед недавним международным перерывом Салах травмировал свою лодыжку в жестком столкновении с Хамзой Чоудури.



Мохамед вернулся в строй лишь посреди прошлой недели, приняв участие в матче Лиги Чемпионов против "Генка". И если в Бельгии Салах провел все 90 минут, то против "Тоттенхэма" накануне до финального свистка не продержался.



В общении с прессой после победы 2:1 над "шпорами" главный тренер "красных" Юрген Клопп подтвердил, что замена Салаха, реализовавшего пенальти, была вызвана обострившимися проблемами с лодыжкой.



При этом Клопп подчеркнул, что возникшие у 27-летнего египтянина проблемы незначительны.



Как сообщает Sky Sports, говорить о рецидиве травмы действительно не приходится. Спустя менее 24 часов после матча Салах уже мог тренироваться, поэтому у Мохамеда есть шансы сыграть против "Арсенала" в Кубке Лиги в среду вечером.



Также в понедельник в Мелвуде занимался защитник Жоэль Матип, хотя и отдельно от общей группы, продолжая восстановление после травмы колена.