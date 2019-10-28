Эктор Беллерин заступился за Джаку

Защитник "Арсенала" Эктор Беллерин выразил поддержку своему капитану Граниту Джаке.

Будучи замененным за полчаса до окончания домашнего матча Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас" накануне, Джака повел себя крайне неуважительно по отношению к публике "Эмирейтс".



Однако Беллерин просит фанатов "Арсенала" понять и простить Джаку. По мнению Эктора, Гранит просто дал волю эмоциям, когда выкрикнул ругательство в толпу.



"Все мы люди, у всех нас есть эмоции, и иногда их непросто контролировать. Сейчас то время, когда мы должны поддержать друг друга, а не отталкивать. Мы побеждаем лишь тогда, когда мы вместе", — написал Беллерин в твиттере.



Меж тем, история с Джакой обрастает новыми подробностями. Как утверждает The Athletic, швейцарский полузащитник уехал со стадиона еще до того, как прозвучал финальный свисток. А вечером в гости к Граниту наведались трое опытных игроков первой команды, чтобы поддержать товарища.