Эктор Беллерин заступился за Джаку

Эктор Беллерин и Гранит Джака Защитник "Арсенала" Эктор Беллерин выразил поддержку своему капитану Граниту Джаке.

Будучи замененным за полчаса до окончания домашнего матча Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас" накануне, Джака повел себя крайне неуважительно по отношению к публике "Эмирейтс".

Однако Беллерин просит фанатов "Арсенала" понять и простить Джаку. По мнению Эктора, Гранит просто дал волю эмоциям, когда выкрикнул ругательство в толпу.

"Все мы люди, у всех нас есть эмоции, и иногда их непросто контролировать. Сейчас то время, когда мы должны поддержать друг друга, а не отталкивать. Мы побеждаем лишь тогда, когда мы вместе", — написал Беллерин в твиттере.

Меж тем, история с Джакой обрастает новыми подробностями. Как утверждает The Athletic, швейцарский полузащитник уехал со стадиона еще до того, как прозвучал финальный свисток. А вечером в гости к Граниту наведались трое опытных игроков первой команды, чтобы поддержать товарища.


Метки Арсенал, Беллерин, Джака

Автор mihajlo   

Дата 28.10.2019 16:00

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  1. vyrentz 28.10.2019 17:04 # vyrentz
    А вечером в гости к Граниту наведались трое опытных игроков первой команды, чтобы поддержать товарища. И тут началось...

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  2. chelsea88 28.10.2019 16:02 # chelsea88
    Уже прям на поле сосутся, пидopы несчастные.
    Фузатакихболеть(

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