Эктор Беллерин заступился за Джаку
Защитник "Арсенала" Эктор Беллерин выразил поддержку своему капитану Граниту Джаке.
Будучи замененным за полчаса до окончания домашнего матча Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас" накануне, Джака повел себя крайне неуважительно по отношению к публике "Эмирейтс".
Однако Беллерин просит фанатов "Арсенала" понять и простить Джаку. По мнению Эктора, Гранит просто дал волю эмоциям, когда выкрикнул ругательство в толпу.
"Все мы люди, у всех нас есть эмоции, и иногда их непросто контролировать. Сейчас то время, когда мы должны поддержать друг друга, а не отталкивать. Мы побеждаем лишь тогда, когда мы вместе", — написал Беллерин в твиттере.
Меж тем, история с Джакой обрастает новыми подробностями. Как утверждает The Athletic, швейцарский полузащитник уехал со стадиона еще до того, как прозвучал финальный свисток. А вечером в гости к Граниту наведались трое опытных игроков первой команды, чтобы поддержать товарища.
28.10.2019 16:00
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А вечером в гости к Граниту наведались трое опытных игроков первой команды, чтобы поддержать товарища. И тут началось...
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Уже прям на поле сосутся, пидopы несчастные.
Фузатакихболеть(
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