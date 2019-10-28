Семь вещей, что мы узнали в 10-м туре

10-й тур Премьер-Лиги был ознаменован поражением "Саутгемптона" с девятью пропущенными голами, первой за много месяцев выездной победой "Манчестер Юнайтед", а "Ливерпуль" вновь доказал свое превосходство над "Тоттенхэмом", как и в финале Лиги Чемпионов. Об этом и многом другом — в отчетном материале.





"Лестер" устанавливает рекорд



"Саутгемптон" потерпел настоящее унижение в пятницу, которое нельзя было оправдать ранним удалением Райана Бертрана. "Лестер" Брендана Роджерса безжалостен к любым проявлениям слабости. Об этом недавно узнал "Ньюкасл", но команде Ральфа Хазенхюттля досталось куда сильнее.



После шестого гола гостей Джонни Эванс рассказал партнерам о том, что они имеют шанс установить рекорд. Только "Манчестер Юнайтед" в матче с "Ипсвичем" в 1995 году побеждал в Премьер-Лиге со счетом 9:0, но та победа, по крайней мере, была домашней. "Лестер" пошел дальше и победил 0:9 на выезде, а Айозе Перес и Джейми Варди оформили по хет-трику. И это абсолютный рекорд высшего дивизиона за все время. С момента основания Футбольной Лиги никто не побеждал в элите на чужом поле со счетом 0:9.



Ральфу Хазенхюттлю и без того стыдно, а у "Саутгемптона" еще и антирекорд. Самое крупное поражение клуба в истории — это не рядовое событие. "Святые" остаются без домашних побед, но в контексте случившегося этот факт малозначителен.



"Манчестер Сити" не отпускает "Ливерпуль"



Чемпионы оправились после неудачи в игре с "Вулверхэмптоном" три недели назад. После перерыва команда Пепа Гвардиолы "сухо" обыграла на выезде "Кристал Пэлас", а затем повторила то же самое в домашней игре с "Астон Виллой". Разница лишь в том, что теперь "горожане" добились результата не в первом тайме, а после перерыва.



Есть причины критиковать "Виллу". Конечно, проиграть на "Этихад" — не преступление. Более того, в первом тайме команда Дина Смита играла более чем достойно и заслужила ничейный результат. Но непонятно, что позволило бирмингемцам так начать вторую половину. Сыграть отличные 45 минут с мощным соперником, чтобы затем пропустить на первой минуте после перерыва — это не очень правильно. Особенно примечательно то, какой простой мяч забили хозяева. После первого гола "Сити", как это часто бывает, итог был предрешен.



"Бормнут" не похож на себя



Что обычно гарантируют матчи с участием "Борнмута"? Конечно, голы. Команда Эдди Хау — одна из тех, кто играет сама и дает играть соперникам. Предугадать исход встреч "вишенок" обычно непросто, зато игры эти наверняка гарантируют результативность.



Но не в двух последних турах. "Борнмут" дважды сыграл 0:0, с "Норвичем" и "Уотфордом". И самое забавное — это то, что "нули" случились в играх с командами, которые не могут похвастать крепкой обороной. Впрочем, "Уотфорд" это представление о себе меняет после прихода Кике Санчеса Флореса. В трех последних матчах "шершни" пропустили всего один мяч. Одна беда: они никак не могут одержать свою первую победу.



Эдди Хау в другой раз порадовался бы улучшениям в обороне, но не сейчас. Из-за двух этих результатов "вишенки" имеют безвыигрышную серию из четырех матчей. И уже в трех подряд поединках "Борнмут" не может забить своим соперникам.



Пулишич заявляет о своем классе



Американец невнятно стартовал в "Челси", и можно было подумать, что экс-игрок "Боруссии" — не тот, на кого всерьез рассчитывает Фрэнк Лэмпард. Пока другие футболисты атаки проявляли себя, Пулишич оставался на скамейке в трех подряд поединках, а затем получил всего 10 минут в выездной игре с "Саутгемптоном". Возвращение Каллума Хадсон-Одои делало его шансы и того скромнее.



И все же Кристиан заявляет о себе. В той же игре с "Саутгемптоном" он отдал голевую передачу, а потом записал на свой счет "ассист" в матче с "Аяксом". Против "Бернли" Пулишич появился в старте впервые с конца сентября и игры Кубка Лиги с "Гримсби". Решение Лэмпарда себя оправдало, и он получил невероятную отдачу. Хет-трик американца сделал результат для "синих", одержавших седьмую подряд победу во всех турнирах. "Челси" сейчас выглядит на голову лучше "Арсенала", "Тоттенхэма" и "Манчестер Юнайтед".



К слову, пора отказаться от стереотипного восприятия "Бернли" как угрозы большим клубам. Да, команда Шона Дайча хороша, но только не в этих играх. В нынешнем сезоне "бордовые" уже уступили дома "Ливерпулю" и "Челси" с общим счетом 2:7. А с начала прошлой кампании они имеют только одну победу над представителем "большой шестерки". Это был февральский успех в домашней игре с "Тоттенхэмом", который положил начало дальнейшим страданиям "шпор" в чемпионате.



"Юнайтед" все-таки побеждает на выезде



Прошедшая неделя принесла "Манчестер Юнайтед" несколько хороших результатов. А возвращение Антони Мартиаля помогло прервать две серии длительных выездных неудач. В Белграде МЮ отбивался от "Партизана" после гола с пенальти, но это не отменяло сути: первой выездной победы во всех турнирах с марта. В воскресенье случилась первая выездная победа в чемпионате с февраля.



Более того, команда Сульшера впервые после стартового тура забила больше одного мяча. Пока сложно сказать, к чему эти перемены приведут, потому что нужно учитывать качества соперника. "Норвич", конечно, побеждал дома "Манчестер Сити", но на этом достоинства новичков в нынешнем сезоне заканчиваются. На "Кэрроу Роуд" они проигрывали 1:5 "Астон Вилле", у них был 21 пропущенный мяч в сумме, и если кому "Юнайтед" и должен был забивать, так это команде Даниэля Фарке.



Отменять заслуг манкунианцев не станем. Они забили трижды, и не забудем также о двух пенальти, которые парировал голкипер "Норвича" Тим Крул. Всего третья победа в 10 матчах позволила "Юнайтед" рвануть сразу на седьмую позицию. Правда, 14-й "Брайтон" при этом имеет только на одно очко меньше.



Джаку лишат капитанской повязки



В апреле "Арсенал" проиграл дома "Кристал Пэлас" 2:3, потому нынешние 2:2 — своего рода прогресс. На этом признаки прогресса во второй год работы Унаи Эмери закачиваются. "Канониры" играют откровенно бледно. Теперь победы на "Эмирейтс" стали менее убедительными, и "Арсенал" в этом чемпионате еще ни разу не побеждал с разницей более, чем в один мяч.



На грани традиционно результата "канониры" балансировали и на этот раз. А Гранит Джака балансировал на грани нервного срыва, когда покидал поле под свист собственных болельщиков. Даже по низким капитанским стандартам "Арсенала" последних лет вручение Джаке повязки казалось чрезмерным. И Гранит полностью оправдывает ожидания. Учитывая увиденное в воскресенье, можно предположить, что надолго швейцарец свое звание не сохранит.



"Ливерпуль" дожал "Тоттенхэм"



Маурисио Почеттино играть против "Ливерпуля" не любит. Поражение в финале Лиги Чемпионов стало лишь одним из многих для менеджера "шпор". Почеттино побеждал мерсисайдцев только один раз в 12 матчах. На этот раз "Тоттенхэм" также отправлялся к лидерам, взяв только очко в двух предыдущих играх чемпионата.



Лондонцы проявили себя неплохо. Вероятно, эмоционально команда прибавила после победы над "Црвеной Звезды". "Шпоры" начали игру с быстрого гола, но вскоре стало очевидно, что сохранение ничейного результата станет для них успехом. Пауло Гассанига делал все для этого возможное, но команда Юргена Клоппа все-таки добилась сложной победы.



Особого впечатления игра "Ливерпуля" снова не произвела. Но отрыв в +6 от "Манчестер Сити" сохранен. И мерсисайдцы не оступились там, где терял очки их конкурент. У "горожан" в матче с "Тоттенхэмом" преимущество было еще больше, но они довольствовались только ничьей. Сейчас преимущество "Ливерпуля" над "Сити" — не в качестве игры, а в характере и умении добывать результат.



Иван Громиков специально для FAPL.ru