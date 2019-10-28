Каррагер считает, что Эриксен недостаточно хорош для "Реала"

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер считает, что полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен недостаточно хорош для "Реала".

Пропустив матчи против "Уотфорда" и "Црвены Звезды", накануне Эриксен вернулся на футбольное поле, но не смог предотвратить поражение "шпор" от "Ливерпуля" со счетом 2:1.



Невыразительная игра Кристиана на "Энфилде" убедила Каррагера, что потолок 27-летнего датчанина — это "Тоттенхэм".



"На мой взгляд, Эриксен — действительно хороший игрок для "Тоттенхэма", но про него продолжают говорить как про игрока, который может выступать за "Реал". Он недостаточно хорош для этого".



"Будь он хорош, ты бы заплатил за него деньги, когда у него оставался один год по контракту. Люди говорят, что он может перейти свободным агентом... Свободным агентом ты подпишешь любого".



"Он хотел уйти минувшим летом, и он дал знать об этом на публику. Никто не обратился насчет него".



"Думаю, Эриксен великолепно выступал за "Тоттенхэм", но он не лучше "Тоттенхэма". Он может отправиться в ПСЖ или какой-нибудь другой клуб, но он не сделает никого из них лучше", — сообщил Каррагер в эфире.