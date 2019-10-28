"Арсенал" собеседовал восемь кандидатов перед назначением Эмери

Унаи Эмери Летом 2018 в шорт-листе "Арсенала", выбиравшего нового главного тренера после расставания с Арсеном Венгером, было восемь кандидатов.

Напомним, преемником Венгера в итоге стал Унаи Эмери, под которым сейчас вовсю раскачивается кресло после невыразительного начала сезона.

По информации The Athletic, в тот момент в списке "канониров" на замену Венгеру, помимо Эмери, значились бывшие игроки клуба Микель Артета, Тьерри Анри, Патрик Виейра. Такж на работу с "Арсеналом" претендовали Массимилиано Аллегри, Хорхе Сампаоли, Ральф Рангник, Хулен Лопетеги.

Утверждается, что все восемь прошли собеседование в "Арсенале". Помимо Эмери, еще один кандидат из этого списка имел высокие шансы получить работу, но в итоге выбор был сделан в пользу Унаи.

Наконец, "канониры" обдумывали кандидатуры Антонио Конте, Маурицио Сарри, Эдди Хау и Брендана Роджерса, но в силу различных причин их забраковали еще на стадии составления шорт-листа.


Метки Арсенал, тренеры, Эмери

Автор mihajlo   

Дата 28.10.2019 14:00

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  1. alexomck 28.10.2019 15:11 # alexomck
    сплошные днища, ноунеймы и коучи без опыта, кроме Аллегри и Роджерса.

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  2. moneymaker 28.10.2019 14:01 # moneymaker
    Этой помойке нужен новый герой.

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