Лакасетт поставил "лайк" сообщению с критикой Эмери

Александр Лакасетт Нападающий "Арсенала" Александр Лакасетт выразил свое одобрение сообщению фаната в социальной сети с резкой критикой в адрес главного тренера "канониров" Унаи Эмери.

Накануне "Арсенал" сыграл только вничью с "Кристал Пэлас" (2:2), хотя уже в самом начале матча Премьер-Лиги повел с преимуществом в два гола.

При этом Лакасетт провел на поле все 90 минут, появившись в стартовом составе "Арсенала" на матч Премьер-Лиги впервые за два месяца.

После дерби 28-летний француз поставил лайк сообщению в в инстаграме известного фаната "Арсенала" под ником Troopz, одобрив и критику Эмери, и критику в адрес партнера по команде Гранита Джаки.

"Мне жаль, но с меня уже хватит. Нельзя вести 2:0 дома против "Пэлас" и играть вничью. Эмери, я поддерживал тебя, но, брат, хватит значит хватит. Джака может пойти к черту сам. Больше никогда не хочу его видеть в футболке "Арсенала"! — гласит сообщение, которое так понравилось Лакасетту.

Пост Troopz


Метки Арсенал, Лакасетт

Автор mihajlo   

Дата 28.10.2019 13:00

Количество просмотров Просмотров: 1208

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Последние комментарии:




  1. scauzer11 28.10.2019 13:46 # scauzer11
    а такие надежды были у кокониров перед сезоном и в начале его, а терь бы в 10 попасть))

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  2. tursa 28.10.2019 13:42 # tursa
    емериаут
    а кого возьмут то?

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  3. lampard78 28.10.2019 13:41 # lampard78
    https://www.youtube.com/watch?v=l7cG91fK1eA

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  4. chr1s8rown 28.10.2019 13:36 # chr1s8rown
    Пидорасины эти гг

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  5. lampard78 28.10.2019 13:22 # lampard78
    О, это ж troopz - знатный полыхальщик на aftv.))

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  6. klementino 28.10.2019 13:05 # klementino
    Крысиный клуб

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  7. mancunia-planet 28.10.2019 13:03 # mancunia-planet
    Ну началось...

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