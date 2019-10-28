Лакасетт поставил "лайк" сообщению с критикой Эмери

Нападающий "Арсенала" Александр Лакасетт выразил свое одобрение сообщению фаната в социальной сети с резкой критикой в адрес главного тренера "канониров" Унаи Эмери.

Накануне "Арсенал" сыграл только вничью с "Кристал Пэлас" (2:2), хотя уже в самом начале матча Премьер-Лиги повел с преимуществом в два гола.



При этом Лакасетт провел на поле все 90 минут, появившись в стартовом составе "Арсенала" на матч Премьер-Лиги впервые за два месяца.



После дерби 28-летний француз поставил лайк сообщению в в инстаграме известного фаната "Арсенала" под ником Troopz, одобрив и критику Эмери, и критику в адрес партнера по команде Гранита Джаки.



"Мне жаль, но с меня уже хватит. Нельзя вести 2:0 дома против "Пэлас" и играть вничью. Эмери, я поддерживал тебя, но, брат, хватит значит хватит. Джака может пойти к черту сам. Больше никогда не хочу его видеть в футболке "Арсенала"! — гласит сообщение, которое так понравилось Лакасетту.



