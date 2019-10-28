Рой Кин: "Орье и Роуз были как "Тупой и еще тупее"

Экс-капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин считает, что "Тоттенхэм" подвела слабая игра крайних защитников в матче против "Ливерпуля".

Накануне "шпоры" совершали выезд к своему обидчику по последнему финалу Лиги Чемпионов и повели в счете уже на первой минуте.



Однако во втором тайме "Тоттенхэм" дважды пропустил и потерпел поражение 2:1. Анализируя игру в студии Sky Sports, Кин в первую очередь обратил внимание на то, насколько Серж Орье и Данни Роуз были слабы в сравнении со своими оппонентами из "Ливерпуля" Трентом Александер-Арнольдом и Энди Робертсоном.



"Двое крайних защитников "Тоттенхэма" были ужасны. Я бы сказал про их "Тупой и еще тупее". Думаю, они были очень плохи. Их невозможно сравнить с теми двумя парнями из "Ливерпуля", которые были абсолютно великолепны".



"Крайние защитники "Ливерпуля" особенно хороши при подключениях в атаку. Они нормально обороняются и все еще могут прибавить в отдельных аспектах, но в атаке они абсолютно великолепны", — сообщил Кин в эфире.



Добавим, именно Орье стал виновником назначения пенальти, с которого "красные" и забили победный гол.