Рой Кин: "Орье и Роуз были как "Тупой и еще тупее"

Серж Орье Экс-капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин считает, что "Тоттенхэм" подвела слабая игра крайних защитников в матче против "Ливерпуля".

Накануне "шпоры" совершали выезд к своему обидчику по последнему финалу Лиги Чемпионов и повели в счете уже на первой минуте.

Однако во втором тайме "Тоттенхэм" дважды пропустил и потерпел поражение 2:1. Анализируя игру в студии Sky Sports, Кин в первую очередь обратил внимание на то, насколько Серж Орье и Данни Роуз были слабы в сравнении со своими оппонентами из "Ливерпуля" Трентом Александер-Арнольдом и Энди Робертсоном.

"Двое крайних защитников "Тоттенхэма" были ужасны. Я бы сказал про их "Тупой и еще тупее". Думаю, они были очень плохи. Их невозможно сравнить с теми двумя парнями из "Ливерпуля", которые были абсолютно великолепны".

"Крайние защитники "Ливерпуля" особенно хороши при подключениях в атаку. Они нормально обороняются и все еще могут прибавить в отдельных аспектах, но в атаке они абсолютно великолепны", — сообщил Кин в эфире.

Добавим, именно Орье стал виновником назначения пенальти, с которого "красные" и забили победный гол.


Метки Кин, Орье, Роуз, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 28.10.2019 12:00

Количество просмотров Просмотров: 2468

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Последние комментарии:




  1. liverpool1892est 28.10.2019 13:25 # liverpool1892est
    Тупее Орье только Бало и Дембеле

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  2. tigerpool 28.10.2019 13:11 # tigerpool
    Что тогда защитник Лестера, что вчера этот нигга просто подарили из ничего нам пенальти, а они кстати абсолютно чистые пеньки

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  3. mancunia-planet 28.10.2019 13:00 # mancunia-planet
    Рой дерзкий даже во сне

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  4. manutd-20champ 28.10.2019 13:00 # manutd-20champ
    да тут пеликаны через один как "Тупой и еще тупее"

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  5. farot 28.10.2019 12:57 # farot
    https://www.youtube.com/watch?v=N1qCKOInezY

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  6. dom1no 28.10.2019 12:53 # dom1no
    ну туда, такую тупую пенку высрал орье это шок

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  7. makeewadim 28.10.2019 12:35 # makeewadim
    Остаётся загадкой одно.. Почему ттх не захотел отдавать Розу за 50млн, когда предлогал мю?

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  8. mikkiynwa 28.10.2019 12:31 # mikkiynwa
    Заголовок про пенсов

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  9. wolfsmensch 28.10.2019 12:28 # wolfsmensch
    зато Трипьера продали, молодцы

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  10. lfc-krr 28.10.2019 12:28 # lfc-krr
    - Ты не станешь тренером!
    - Это потому что я черный?
    - Это потому что ты тупой!!

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  11. lampard78 28.10.2019 12:25 # lampard78
    Ну не только вчера. Они всегда такие. И не только в клубе - на Роуза и в сборной больно смотреть.

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  12. superperez101 28.10.2019 12:25 # superperez101
    они старались хотя бы в отличии от многих манков
    выкладывались не ходили пешком по полю, причем с недовольным ебалом как у марсиаля
    однако Манэ мгновенно подставился, перехитрил орье.
    а тот уже не мог убрать ногу
    тут не их ругать надо, а Манэ хвалить

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  13. naby-keita 28.10.2019 12:23 # naby-keita
    Пффф у Ливерпуля одни из лучших крайних защитников в мире, что теперь каждого с ними сравнивать и называть тупой и еще тупее?

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  14. alexomck 28.10.2019 12:22 # alexomck
    явное проявление расизма, Роуз не простит.

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  15. andrew10 28.10.2019 12:21 # andrew10
    Не очень нравятся мне его выражения из-за излишней резкости.
    Но тут я согласен на все сто. Очень плохо откатали и Орье привез идиотскую пенку.
    Сюда можно ещё добавить про Санчеса: Тупой и ещё тупее и совсем Дебил!

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  16. mr-s1n1st3r 28.10.2019 12:10 # mr-s1n1st3r
    Прям как безвиз и астер вчера.

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  17. selta 28.10.2019 12:01 # selta
    Найс
    Одекватно

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