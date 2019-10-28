Рой Кин: "Орье и Роуз были как "Тупой и еще тупее"
Экс-капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин считает, что "Тоттенхэм" подвела слабая игра крайних защитников в матче против "Ливерпуля".
Накануне "шпоры" совершали выезд к своему обидчику по последнему финалу Лиги Чемпионов и повели в счете уже на первой минуте.
Однако во втором тайме "Тоттенхэм" дважды пропустил и потерпел поражение 2:1. Анализируя игру в студии Sky Sports, Кин в первую очередь обратил внимание на то, насколько Серж Орье и Данни Роуз были слабы в сравнении со своими оппонентами из "Ливерпуля" Трентом Александер-Арнольдом и Энди Робертсоном.
"Двое крайних защитников "Тоттенхэма" были ужасны. Я бы сказал про их "Тупой и еще тупее". Думаю, они были очень плохи. Их невозможно сравнить с теми двумя парнями из "Ливерпуля", которые были абсолютно великолепны".
"Крайние защитники "Ливерпуля" особенно хороши при подключениях в атаку. Они нормально обороняются и все еще могут прибавить в отдельных аспектах, но в атаке они абсолютно великолепны", — сообщил Кин в эфире.
Добавим, именно Орье стал виновником назначения пенальти, с которого "красные" и забили победный гол.
28.10.2019 12:00
Просмотров: 2468
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Тупее Орье только Бало и Дембеле
(ответить)
Что тогда защитник Лестера, что вчера этот нигга просто подарили из ничего нам пенальти, а они кстати абсолютно чистые пеньки
(ответить)
Рой дерзкий даже во сне
(ответить)
да тут пеликаны через один как "Тупой и еще тупее"
(ответить)
https://www.youtube.com/watch?v=N1qCKOInezY
(ответить)
ну туда, такую тупую пенку высрал орье это шок
(ответить)
Остаётся загадкой одно.. Почему ттх не захотел отдавать Розу за 50млн, когда предлогал мю?
(ответить)
Заголовок про пенсов
(ответить)
зато Трипьера продали, молодцы
(ответить)
- Ты не станешь тренером!
- Это потому что я черный?
- Это потому что ты тупой!!
(ответить)
Ну не только вчера. Они всегда такие. И не только в клубе - на Роуза и в сборной больно смотреть.
(ответить)
они старались хотя бы в отличии от многих манков
выкладывались не ходили пешком по полю, причем с недовольным ебалом как у марсиаля
однако Манэ мгновенно подставился, перехитрил орье.
а тот уже не мог убрать ногу
тут не их ругать надо, а Манэ хвалить
(ответить)
Пффф у Ливерпуля одни из лучших крайних защитников в мире, что теперь каждого с ними сравнивать и называть тупой и еще тупее?
(ответить)
явное проявление расизма, Роуз не простит.
(ответить)
Не очень нравятся мне его выражения из-за излишней резкости.
Но тут я согласен на все сто. Очень плохо откатали и Орье привез идиотскую пенку.
Сюда можно ещё добавить про Санчеса: Тупой и ещё тупее и совсем Дебил!
(ответить)
Прям как безвиз и астер вчера.
(ответить)
Найс
Одекватно
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий