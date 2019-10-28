"Юнайтед" готов заплатить более 100 млн. фунтов за Санчо

Джейдон Санчо "Манчестер Юнайтед" готов заплатить ту цену, которую дортмундская "Боруссия" хочет за вингера Джейдона Санчо.

С момента своего перехода из "Манчестер Сити" в 2017 году Санчо забил 18 голов и отдал 30 результативных передач в 68 матчах за "Боруссию", превратившись в одну из главных звезд Бундеслиги.

Достоверно известно, что "красные дьяволы" контактировали с коллегами из Дортмунда насчет покупки Санчо еще в прошлом сезоне, однако тогда сделка оказалась невозможна.

Тем не менее, Daily Mirror ожидает, что по окончании сезона "Юнайтед" вернется за Джейдоном, которого прежде сватали в "Реал", все еще находящийся в поисках замены для Криштиану Роналду.

В данный момент "Боруссия" оценивает свою восходящую звезду более чем в 100 миллионов фунтов, и на "Олд Траффорд" готовы расстаться с такой суммой.


Метки Боруссия, Манчестер Юнайтед, Санчо

Автор mihajlo   

Дата 28.10.2019 11:00

Количество просмотров Просмотров: 856

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  1. scouser2005 28.10.2019 11:48 # scouser2005
    Давай скам трать бабки на шлак.. Мы рады.

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  2. vyrentz 28.10.2019 11:47 # vyrentz
    Этот парень скорее в ЛФК перейдет

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  3. gio 28.10.2019 11:30 # gio
    фанат Челси в МУ? хотя один черный фанат уже сбежал к гунерам

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  4. electric 28.10.2019 11:16 # electric
    Поскорее бы. Заждались уж громких трансферов. Вперёд, горлум и ко!

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  5. liverpool1892est 28.10.2019 11:16 # liverpool1892est
    Инвалида Бэйла пусть берут,а Санчо к нам пойдет

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  6. liverpool1892est 28.10.2019 11:15 # liverpool1892est
    О номальная новость для срача!

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  7. jigalenko 28.10.2019 11:12 # jigalenko
    Собираем британский хлам по всему свету

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  8. mancunia-planet 28.10.2019 11:05 # mancunia-planet
    Прекрасно

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