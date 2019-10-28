"Юнайтед" готов заплатить более 100 млн. фунтов за Санчо
"Манчестер Юнайтед" готов заплатить ту цену, которую дортмундская "Боруссия" хочет за вингера Джейдона Санчо.
С момента своего перехода из "Манчестер Сити" в 2017 году Санчо забил 18 голов и отдал 30 результативных передач в 68 матчах за "Боруссию", превратившись в одну из главных звезд Бундеслиги.
Достоверно известно, что "красные дьяволы" контактировали с коллегами из Дортмунда насчет покупки Санчо еще в прошлом сезоне, однако тогда сделка оказалась невозможна.
Тем не менее, Daily Mirror ожидает, что по окончании сезона "Юнайтед" вернется за Джейдоном, которого прежде сватали в "Реал", все еще находящийся в поисках замены для Криштиану Роналду.
В данный момент "Боруссия" оценивает свою восходящую звезду более чем в 100 миллионов фунтов, и на "Олд Траффорд" готовы расстаться с такой суммой.
28.10.2019 11:00
Просмотров: 856
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Давай скам трать бабки на шлак.. Мы рады.
(ответить)
Этот парень скорее в ЛФК перейдет
(ответить)
фанат Челси в МУ? хотя один черный фанат уже сбежал к гунерам
(ответить)
Поскорее бы. Заждались уж громких трансферов. Вперёд, горлум и ко!
(ответить)
Инвалида Бэйла пусть берут,а Санчо к нам пойдет
(ответить)
О номальная новость для срача!
(ответить)
Собираем британский хлам по всему свету
(ответить)
Прекрасно
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий