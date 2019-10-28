"Юнайтед" готов заплатить более 100 млн. фунтов за Санчо

"Манчестер Юнайтед" готов заплатить ту цену, которую дортмундская "Боруссия" хочет за вингера Джейдона Санчо.

С момента своего перехода из "Манчестер Сити" в 2017 году Санчо забил 18 голов и отдал 30 результативных передач в 68 матчах за "Боруссию", превратившись в одну из главных звезд Бундеслиги.



Достоверно известно, что "красные дьяволы" контактировали с коллегами из Дортмунда насчет покупки Санчо еще в прошлом сезоне, однако тогда сделка оказалась невозможна.



Тем не менее, Daily Mirror ожидает, что по окончании сезона "Юнайтед" вернется за Джейдоном, которого прежде сватали в "Реал", все еще находящийся в поисках замены для Криштиану Роналду.



В данный момент "Боруссия" оценивает свою восходящую звезду более чем в 100 миллионов фунтов, и на "Олд Траффорд" готовы расстаться с такой суммой.