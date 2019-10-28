Пулишич: "Лэмпард верит в меня"
Вингер "Челси" Кристиан Пулишич признался, что всегда ощущал поддержку своего тренера Фрэнка Лэмпарда.
В минувший уикенд Пулишич отметил свое первое с августа появление в стартовом составе "синих" на матч Премьер-Лиги, поспособствовав победе 2:4 над "Бернли".
Кристиан открыл счет своим голам за лондонский клуб, оформив хет-трик. 21-летний американец забил левой ногой, правой ногой и головой.
Таким образом, Пулишич достойнейшим образом отреагировал на то давление, под которым он находился в последние недели. Выдержать это ему помог тренер.
"Лэмпард верит в меня, и он говорит мне это".
"Ты должен продолжать упорно работать на тренировках, чтобы заслужить свое место в команде — так это бывает на высочайшем уровне. Поэтому я собираюсь продолжать в том же духе. Надеюсь, это только начало", — цитирует Пулишича Sky Sports.
28.10.2019 10:50
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Последние комментарии:
Отдыхать летом надо было, а не за сборные играть. Практически без отдыха из сезона в сезон переходить - такое. Ну хоть отдохнул немного на лавке, пришёл в себя.
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Подзарядился на банке
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Лэмпард в кого угодно поверит нынче.
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Ок ок. Не плачь токо
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