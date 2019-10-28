Пулишич: "Лэмпард верит в меня"

Вингер "Челси" Кристиан Пулишич признался, что всегда ощущал поддержку своего тренера Фрэнка Лэмпарда.

В минувший уикенд Пулишич отметил свое первое с августа появление в стартовом составе "синих" на матч Премьер-Лиги, поспособствовав победе 2:4 над "Бернли".



Кристиан открыл счет своим голам за лондонский клуб, оформив хет-трик. 21-летний американец забил левой ногой, правой ногой и головой.



Таким образом, Пулишич достойнейшим образом отреагировал на то давление, под которым он находился в последние недели. Выдержать это ему помог тренер.



"Лэмпард верит в меня, и он говорит мне это".



"Ты должен продолжать упорно работать на тренировках, чтобы заслужить свое место в команде — так это бывает на высочайшем уровне. Поэтому я собираюсь продолжать в том же духе. Надеюсь, это только начало", — цитирует Пулишича Sky Sports.