Пулишич: "Лэмпард верит в меня"

Кристиан Пулишич Вингер "Челси" Кристиан Пулишич признался, что всегда ощущал поддержку своего тренера Фрэнка Лэмпарда.

В минувший уикенд Пулишич отметил свое первое с августа появление в стартовом составе "синих" на матч Премьер-Лиги, поспособствовав победе 2:4 над "Бернли".

Кристиан открыл счет своим голам за лондонский клуб, оформив хет-трик. 21-летний американец забил левой ногой, правой ногой и головой.

Таким образом, Пулишич достойнейшим образом отреагировал на то давление, под которым он находился в последние недели. Выдержать это ему помог тренер.

"Лэмпард верит в меня, и он говорит мне это".

"Ты должен продолжать упорно работать на тренировках, чтобы заслужить свое место в команде — так это бывает на высочайшем уровне. Поэтому я собираюсь продолжать в том же духе. Надеюсь, это только начало", — цитирует Пулишича Sky Sports.


Метки Лэмпард, Пулишич, Челси

Автор mihajlo   

Дата 28.10.2019 10:50

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  1. lampard78 28.10.2019 11:57 # lampard78
    Отдыхать летом надо было, а не за сборные играть. Практически без отдыха из сезона в сезон переходить - такое. Ну хоть отдохнул немного на лавке, пришёл в себя.

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  2. vyrentz 28.10.2019 11:46 # vyrentz
    Подзарядился на банке

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  3. scouser2005 28.10.2019 11:45 # scouser2005
    Лэмпард в кого угодно поверит нынче.

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  4. electric 28.10.2019 11:17 # electric
    Ок ок. Не плачь токо

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