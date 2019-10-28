Заха сравнил фол Гендузи с приемом из американского футбола
Вингер "Кристал Пэлас" Уилфрид Заха сравнил фол на нем полузащитника "Арсенала" Маттео Гендузи с приемом из американского футбола.
Пока "Цинциннати Бенгалс" и "Лос-Анджелес Рэмс" бились на "Уэмбли", на "Эмирейтс" проходил матч Премьер-Лиги между "Арсенало" и "Пэлас".
В концовке этого лондонского дерби, завершившегося 2:2, Гендузи с нарушением правил остановил контратаку соперника с участием Захи.
Маттео сыграл настолько грубо, что его фол повлек за собой стычку обеих команд. Рефери Мартин Аткинсон предъявил французу только желтую карточку, что весьма расстроило Уилфрида.
NFL’s at Wembley... pic.twitter.com/QOkyetV1dh— Wilfried Zaha (@wilfriedzaha) October 27, 2019
Однако Гендузи поспешил оправдаться за свой поступок.
"Я был вынужден сфолить на Захе в концовке, иначе бы он выходил на ворота. Я был последним защитником, хотя и далеко от ворот. Мне пришлось сделать это", — цитирует Гендузи Sky Sports.
28.10.2019 09:00
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Маймыл пля один хер повлиял на результат матча за то что не подписали его. Гандон
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Ой бедненький симулянтишка
хорошо, что такую мразь не подписали летом. Весь вчерашний матч симулировал, фолил, и даже ни одной жк не получил. Хотя по матчу, судья его должен был удалять.
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