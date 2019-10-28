Заха сравнил фол Гендузи с приемом из американского футбола

Вингер "Кристал Пэлас" Уилфрид Заха сравнил фол на нем полузащитника "Арсенала" Маттео Гендузи с приемом из американского футбола.

Пока "Цинциннати Бенгалс" и "Лос-Анджелес Рэмс" бились на "Уэмбли", на "Эмирейтс" проходил матч Премьер-Лиги между "Арсенало" и "Пэлас".



В концовке этого лондонского дерби, завершившегося 2:2, Гендузи с нарушением правил остановил контратаку соперника с участием Захи.



Маттео сыграл настолько грубо, что его фол повлек за собой стычку обеих команд. Рефери Мартин Аткинсон предъявил французу только желтую карточку, что весьма расстроило Уилфрида.





Однако Гендузи поспешил оправдаться за свой поступок."Я был вынужден сфолить на Захе в концовке, иначе бы он выходил на ворота. Я был последним защитником, хотя и далеко от ворот. Мне пришлось сделать это", — цитирует Гендузи Sky Sports.