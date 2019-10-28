Заха сравнил фол Гендузи с приемом из американского футбола

Маттео Гендузи и Уилфрид Заха Вингер "Кристал Пэлас" Уилфрид Заха сравнил фол на нем полузащитника "Арсенала" Маттео Гендузи с приемом из американского футбола.

Пока "Цинциннати Бенгалс" и "Лос-Анджелес Рэмс" бились на "Уэмбли", на "Эмирейтс" проходил матч Премьер-Лиги между "Арсенало" и "Пэлас".

В концовке этого лондонского дерби, завершившегося 2:2, Гендузи с нарушением правил остановил контратаку соперника с участием Захи.

Маттео сыграл настолько грубо, что его фол повлек за собой стычку обеих команд. Рефери Мартин Аткинсон предъявил французу только желтую карточку, что весьма расстроило Уилфрида.



Однако Гендузи поспешил оправдаться за свой поступок.

"Я был вынужден сфолить на Захе в концовке, иначе бы он выходил на ворота. Я был последним защитником, хотя и далеко от ворот. Мне пришлось сделать это", — цитирует Гендузи Sky Sports.


Метки Арсенал, Гендузи, Заха, Кристал Пэлас, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 28.10.2019 09:00

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  1. tot35 28.10.2019 09:55 # tot35
    Маймыл пля один хер повлиял на результат матча за то что не подписали его. Гандон

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  2. royal-arsenal 28.10.2019 09:16 # royal-arsenal
    Ой бедненький симулянтишка
    хорошо, что такую мразь не подписали летом. Весь вчерашний матч симулировал, фолил, и даже ни одной жк не получил. Хотя по матчу, судья его должен был удалять.

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