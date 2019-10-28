"Саутгемптон" пожертвовал свою зарплату за день на благотворительность

Саутгемптон Игроки и тренерский штаб "Саутгемптона" пожертвовали свою дневную зарплату на благотворительность после домашнего поражения 0:9 от "Лестера".

В минувшую пятницу "святые" повторили самое крупное поражение в истории Премьер-Лиги, вдесятером испытав унижение на "Сент Мэри".

Этот результат не позволил команде Ральфа Хазенхюттля выкарабкаться из зоны вылета Премьер-Лиги — "Саутгемптон" только 18-й в таблице, выиграв лишь два из первых 10 матчей сезона.

После матча с "Лестером" Хазенхюттль, его помощники и игроки приняли совместное решение, что не заслуживают зарплаты на это день.

"Коллектив решил, что хочет пожертвовать свою зарплату за день матча против "Лестера" Saints Foundation, дабы поддержать ту важную работу, что проделывает фонд", — гласит заявление "Саутгемптона".


Метки Саутгемптон

Автор mihajlo   

Дата 28.10.2019 08:00

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Последние комментарии:




  1. beatles-red 28.10.2019 08:08 # beatles-red
    Если бы скам так поступали, норм бы завалили баблом благотварилки

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  2. qwerd 28.10.2019 08:03 # qwerd
    Нет!! Так много???

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  3. tursa 28.10.2019 08:03 # tursa
    пусть недельную или месячную отдадут, слабо да?

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