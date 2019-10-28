"Саутгемптон" пожертвовал свою зарплату за день на благотворительность

Игроки и тренерский штаб "Саутгемптона" пожертвовали свою дневную зарплату на благотворительность после домашнего поражения 0:9 от "Лестера".

В минувшую пятницу "святые" повторили самое крупное поражение в истории Премьер-Лиги, вдесятером испытав унижение на "Сент Мэри".



Этот результат не позволил команде Ральфа Хазенхюттля выкарабкаться из зоны вылета Премьер-Лиги — "Саутгемптон" только 18-й в таблице, выиграв лишь два из первых 10 матчей сезона.



После матча с "Лестером" Хазенхюттль, его помощники и игроки приняли совместное решение, что не заслуживают зарплаты на это день.



"Коллектив решил, что хочет пожертвовать свою зарплату за день матча против "Лестера" Saints Foundation, дабы поддержать ту важную работу, что проделывает фонд", — гласит заявление "Саутгемптона".