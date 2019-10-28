Унаи Эмери: "Джака не прав"

Гранит Джака и Унаи Эмери Наставник "Арсенала" Унаи Эмери пообещал разобраться со своим капитаном Гранитом Джакой, оскорбившим фанатов своего клуба во время матча Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас".

Воскресное дерби на "Эмирейтс" (2:2) было омрачено безобразным поведением Джаки, который, уходя с поля, выкрикнул в адрес фанатов "Арсенала" фразу "f**k off".

После ничьей 2:2 Эмери признал, что швейцарский полузащитник поступил неправильно, отреагировав на недовольный гул толпы.

"Он был не прав. Но я думаю, сейчас время сохранять спокойствие, а завтра мы поговорим с ним об этом. Нам нужно поговорить не на людях. В тот момент его реакция была неправильной".

"Все мы — я, клуб и игроки — работаем, чтобы научиться играть под давлением. В сложные моменты мы можем быть горячи сердцем, но умны в мыслях".

"Мы здесь, потому что у нас есть болельщики. Мы играем ради них. Каждый раз мы должны проявлять большое уважение к ним — и когда они аплодируют нам, и когда они критикуют нас", — цитирует Эмери The Telegraph.


Метки Арсенал, Джака, Эмери

Автор mihajlo   

Дата 28.10.2019 07:00

Количество просмотров Просмотров: 1379

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Последние комментарии:




  1. alexomck 28.10.2019 07:58 # alexomck
    стандартные отмазы пошли, что себе позволяют эти бомжи с трибун.

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  2. kanoniru-poker 28.10.2019 07:55 # kanoniru-poker
    Вон из клуба и игрочишка и трнеришка. Кэпом Гендузи ставить и Ляку.

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  3. tot35 28.10.2019 07:55 # tot35
    Ты лучше с судьями разберись. Схояле они победу украли. Var же показал все. Куда они смотрят. Иди наротируй как клоп. На последних минутах что бы левые пенки давали. Может хоть так от тебя польза будет или сьебись уже заебал каким та шефилдам и пэласам проебывать.

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  4. mixmaster 28.10.2019 07:50 # mixmaster
    Нахер вас двоих

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  5. pettrovich1985 28.10.2019 07:44 # pettrovich1985
    нет в арсенале лидера, есть только джаки

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  6. beatles-red 28.10.2019 07:17 # beatles-red
    С первых минут назначения кепом было понятно, что эта ошибка. По сути даже какой то лавочник взял повязку и показал неуважение к клубу. Даже в условном челси Джака сидел бы глубоко в запасе. Надо отдавать повязку Обаме

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