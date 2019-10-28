Унаи Эмери: "Джака не прав"
Наставник "Арсенала" Унаи Эмери пообещал разобраться со своим капитаном Гранитом Джакой, оскорбившим фанатов своего клуба во время матча Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас".
Воскресное дерби на "Эмирейтс" (2:2) было омрачено безобразным поведением Джаки, который, уходя с поля, выкрикнул в адрес фанатов "Арсенала" фразу "f**k off".
После ничьей 2:2 Эмери признал, что швейцарский полузащитник поступил неправильно, отреагировав на недовольный гул толпы.
"Он был не прав. Но я думаю, сейчас время сохранять спокойствие, а завтра мы поговорим с ним об этом. Нам нужно поговорить не на людях. В тот момент его реакция была неправильной".
"Все мы — я, клуб и игроки — работаем, чтобы научиться играть под давлением. В сложные моменты мы можем быть горячи сердцем, но умны в мыслях".
"Мы здесь, потому что у нас есть болельщики. Мы играем ради них. Каждый раз мы должны проявлять большое уважение к ним — и когда они аплодируют нам, и когда они критикуют нас", — цитирует Эмери The Telegraph.
28.10.2019 07:00
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стандартные отмазы пошли, что себе позволяют эти бомжи с трибун.
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Вон из клуба и игрочишка и трнеришка. Кэпом Гендузи ставить и Ляку.
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Ты лучше с судьями разберись. Схояле они победу украли. Var же показал все. Куда они смотрят. Иди наротируй как клоп. На последних минутах что бы левые пенки давали. Может хоть так от тебя польза будет или сьебись уже заебал каким та шефилдам и пэласам проебывать.
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Нахер вас двоих
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нет в арсенале лидера, есть только джаки
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С первых минут назначения кепом было понятно, что эта ошибка. По сути даже какой то лавочник взял повязку и показал неуважение к клубу. Даже в условном челси Джака сидел бы глубоко в запасе. Надо отдавать повязку Обаме
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