Унаи Эмери: "Джака не прав"

Наставник "Арсенала" Унаи Эмери пообещал разобраться со своим капитаном Гранитом Джакой, оскорбившим фанатов своего клуба во время матча Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас".

Воскресное дерби на "Эмирейтс" (2:2) было омрачено безобразным поведением Джаки, который, уходя с поля, выкрикнул в адрес фанатов "Арсенала" фразу "f**k off".



После ничьей 2:2 Эмери признал, что швейцарский полузащитник поступил неправильно, отреагировав на недовольный гул толпы.



"Он был не прав. Но я думаю, сейчас время сохранять спокойствие, а завтра мы поговорим с ним об этом. Нам нужно поговорить не на людях. В тот момент его реакция была неправильной".



"Все мы — я, клуб и игроки — работаем, чтобы научиться играть под давлением. В сложные моменты мы можем быть горячи сердцем, но умны в мыслях".



"Мы здесь, потому что у нас есть болельщики. Мы играем ради них. Каждый раз мы должны проявлять большое уважение к ним — и когда они аплодируют нам, и когда они критикуют нас", — цитирует Эмери The Telegraph.