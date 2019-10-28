Поль Погба вернется в декабре

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба проведет в лазарете еще месяц с травмой лодыжки.

Впервые лодыжка побеспокоила Погба еще против "Саутгемптона" в августе. Сыграв не до конца здоровым против "Рочдейла" и "Арсенала", Поль только усугубил свою ситуацию.



Таким образом, 26-летний француз пропустил восемь из 10 последних матчей "красных дьяволов", включая победу 1:3 над "Норвичем" накануне. И хотя недавно Погба побывал на реабилитации в Дубае, его возвращение на поле не близко.



"Я не думаю, что мы увидим его раньше декабря. Он пропустит какое-то время. Ему требуется время, чтобы полностью восстановиться, поэтому я не думаю, что у него есть шансы вернуться до матча против "Шеффилд Юнайтед" (24 ноября) после международного перерыва".



"Каков характер его травмы? Ну, я не доктор, но эта травма, которая требует лечения. Это лодыжка, да", — приводит слова главного тренера "Юнайтед" Оле Гуннара Сульшера Sky Sports.