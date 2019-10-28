Сульшера ранят результаты, а не критика

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что на старте сезона он был ранен не критикой в свой адрес, а результатами команды.

Подопечные Сульшера начинали воскресный матч против "Норвича", находясь на 15-й позиции в Премьер-Лиге. В последние недели Оле Гуннара нещадно критиковали и говорили о его возможном увольнении.



После первой с февраля выездной победы в Премьер-Лиге — 1:3 на "Кэрроу Роуд" — Сульшер рассказал, что чувствовал в этот период.



"Меня ранили результаты — я не знаю, что про меня говорили. Меня это не волнует, потому что каждый имеет право на свое мнение, и комментировать это — не не мое дело. Меня не ранит, когда про меня что-нибудь говорят".



"Это была хорошая неделя для нас. Она началась с достойной игры против "Ливерпуля", а затем мы одержали две победы на выезде. Наши игроки набрали ход и обрели уверенность в себе", — сообщил Сульшер BBC.